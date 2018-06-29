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Трамп предложил Франции выйти из Евросоюза в обмен на торговую сделку

16:21 29.06.2018
Фото с сайта donaldjtrump.com
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Президент США Дональд Трамп предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону выгодную торговую сделку взамен выхода Франции из состава Евросоюза. Это предложение американский президент сделал в апреле во время визита Макрона в США.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух европейских чиновников. В Белом доме отказались комментировать эту информацию, но и не стали ее опровергать, сообщило издание.

В какой-то момент Трамп спросил Макрона: «Почему бы вам не покинуть Евросоюз?» Он сказал, что если Франция сделает это, США предложит ей двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем те, которые существуют сейчас между США и Евросоюзом, пишет The Washington Post.

США с 1 июня начали взимать пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Европы, Канады и Мексики. В ответ Евросоюз установил 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых оказались виски, клюква и джинсы. Также ЕС ввел пошлины в размере 25% и 10% на разные типы продукции металлопроката из США.

Темы: Дональд Трамп, США, Франция
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 21:54
Гость: 1350,.

Я не думаю, что это из-за боязни.
.
Я думаю, что ЕС стал настолько бюрократичен, что с ним стало невозможно иметь дело.
.
Кроме того гораздо выгодней иметь дело с десятью конкурентами, чем с одним - всегда есть возможность поставить их против друг-друга и получить от этого неплохую выгоду.
.
Это одна из причин почему Трамп отказался договариваться в форме тихоокеанского союза и почему Трам пытется пересмотреть условия НАФТА (незнаю, как будет правильно по-русски).
29.06.2018, 19:56
Гость: Трамп предложил Франции выйти из Евросоюза.И?

Но что ЭТО дает для России?
"Американские хедж-фонды провели массированную распродажу рублей и практически полностью ликвидировали ставки на укрепление российской валюты, которые удерживали более двух лет.
После ужесточения санкций США в апреле крупные игроки на бирже Чикаго распродали 85% контрактов на рубль, сократив свои вложения в 6 раз менее чем за 2 месяца.
"Рубль находился и будет продолжать находиться под влиянием внешних факторов по причине архаичного характера экономики", - говорит директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов: около 70% валютных доходов обеспечивают нефть, газ, нефтепродукты и металлы, а несырьевые товары составляют лишь 15% экспорта.
Никакие манипуляции с планами ускорения экономики, налогами и программами не отменят полной зависимости курса от цен на нефть и потоков капитала, добавляет Алтынов: "Чуть сменился ветер на мировом рынке, как начали отменять и уменьшать аукционы ОФЗ, а рубль вдруг взял и ослаб на 10% за пару дней даже при дорогой нефти".
Планы повышения НДС - еще один негативный драйвер для рубля, говорит Козловский: в результате ускорится инфляция, "съедающая" реальную доходность вложений в российскую валюту для нерезидентов".
29.06.2018, 19:29
Гость: Трамп не лепит горбатого

Как называть человека ,который не выполняет своих обещаний,всё время врёт,выкручивается и снова врёт ,сваливает вину на других и снова врёт?
Варианты ответа
1.Это Трамп
2.президент России
3.Наверное Зинка из соседнего подъезда
4.Обама-чмо.
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