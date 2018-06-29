Трамп предложил Франции выйти из Евросоюза в обмен на торговую сделку

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Президент США Дональд Трамп предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону выгодную торговую сделку взамен выхода Франции из состава Евросоюза. Это предложение американский президент сделал в апреле во время визита Макрона в США.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух европейских чиновников. В Белом доме отказались комментировать эту информацию, но и не стали ее опровергать, сообщило издание.

В какой-то момент Трамп спросил Макрона: «Почему бы вам не покинуть Евросоюз?» Он сказал, что если Франция сделает это, США предложит ей двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем те, которые существуют сейчас между США и Евросоюзом, пишет The Washington Post.

США с 1 июня начали взимать пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Европы, Канады и Мексики. В ответ Евросоюз установил 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых оказались виски, клюква и джинсы. Также ЕС ввел пошлины в размере 25% и 10% на разные типы продукции металлопроката из США.