Новый Иерусалим на месте Украины: троллинг или реальность?

Многие постсоветские государственные образования в интересах конкретных западных акторов должны либо стать колониями, либо развалиться на мелкие уделы

Украина, по всей видимости, будет дробиться и дальше.

Карта Нового Иерусалима. Фото с сайта ruspolitica.ru

Троллинг и украинский олигархат

Троллингом, как известно, называется форма социальной провокации или издевательства — этакий аналог спиннинговой «проводки» при ловле рыбы на блесну, которая должна спровоцировать рыбу на поклевку. Есть мнение, что «троллинг не может быть случайным. Как правило, он предполагает продуманную последовательность сообщений с целью уязвить и перессорить собеседников».

Недавно в сети появилось видео известного на Украине политического тролля Игоря Беркута (настоящая фамилия - Гекко), который в течение часа излагает вроде бы «шуточную» концепцию по отделению ряда южных областей «незалежной» (без Донбасса и Крыма) в некое государство «Новый Иерусалим», которое должно стать органичным продолжением израильского проекта, будет прикрывать Израиль в военном и политическом планах, вплоть до нанесения ракетных ударов по потенциальным противникам Израиля от Египта до Ирана.

И Беркут не говорит о том, является ли «Новый Иерусалим» преемником Еврейской республики в Крыму 1920-х годов, однако разжигания розни в выступлении И. Беркута более чем достаточно.

Кстати, нечто похожее в статье «На Украине возможно создание «Нового Иерусалима», вышедшей 10 ноября 2017 года в «Кременчугской газете», рассказывал генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Григорий Омельченко, депутат Верховной рады пяти созывов (1994–2012 годы), удостоенный в 2007 году звания Героя Украины «за выдающиеся личные заслуги в утверждении независимого Украинского государства».

Правда, Г. Омельченко не только предвосхитил выступление И. Беркута по времени, но и добавил несколько интересных моментов, облегчающих понимание ситуации.

«Я вспоминаю спецоперацию в 1992 году, когда было принято постановление, которым упразднили графу «национальность» в паспортах. Тогда, грубо говоря, вешали на уши, что это требования Совета Европы. Я тогда спрашивал у (председателя Верховной рады в 1991–1994 и 2000–2002 годах) Ивана Плюща: «Почему вы такое сотворили?» Он мне сознался, что давили из двух посольств: израильского и США».

Исключение графы «национальность» Омельченко напрямую увязывает со сложившимся перекосом в украинской власти, где по его подсчетам представители еврейского народа, составляющего по переписи населения 0,2%, занимают около 26% мест в парламенте.

Что касается «нового Иерусалима». Вроде как Г. Омельченко и И. Беркут говорят об одном и том же. Но саркастически насмешливые нотки в выступлениях второго дискредитируют всю тему, превращая ее для рядового слушателя в откровенную фальсификацию.

Несмотря на то, что Г. Омельченко, тоже иногда отпускает «залепухи» в СМИ типа того, что именно Украина — это прародина индоевропейцев, однако заблуждается в отличие от И. Беркута «искренне».

Кстати, Беркут активно участвует в украинской политике в качестве тролля уже не первый год. Разоблачали его еще в далеком 2009 году СМИ типа агентства УНИАН, которые долго и упорно принадлежали днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому — тому самому, который отметился в финансировании не только украинских националистических организаций до майдана 2013 года, но и стал одним из главных создателей и спонсоров карательных батальонов «территориальной обороны», выдвинувшихся на подавление Донбасса и отметившихся там повальным мародерством.

Фото с сайта mensworld.com.ua

После госпереворота 2014 года на Украине как-то незаметно актуализировалась еврейская тема, причем в связке с украинским национализмом. Так, еще 12 марта 2014 года, за полтора месяца до сожжения людей в одесском Доме профсоюзов, губернатор Одесской области Владимир Немировский прилюдно себя причислил к «жидобандеровцам»: «На сегодняшний день я и Коломойский являемся главными жидобандеровцами».

Вот что об этом «феномене» писало издание «Киев Еврейский» 03 апреля 2014 года: «После событий на Майдане в Украине появилось новое понятие «жидобандеровец» («жидобандера»). Этим неологизмом называют евреев — друзей украинских националистов. Причем, в большинстве своем, это слово используют сами евреи. В социальной сети Фейсбук размещены флаги и гербы движения «жидобандеровцев».

Можно еще вспомнить и о«Хабаде» - хасидском течении, основанном (если верить его адептам) в 1772 году, который с 1992 года развернул настоящую мессианскую пропаганду, объявив мессией своего руководителя Менахема Менделя Шнеерсона (т. н. «любавического ребе», награжденного в 1994 году Золотой медалью Конгресса США). Шнеерсон повторял своим последователям: «Ваша миссия — сеять духовное, а пожинать материальное!»

Пока что ограничимся деятельностью этой организации на Украине:

«После 1991 года движение Хабад широко распространилось в крупных городах Украины, а его центром стал Днепропетровск (ныне Днепр)... В 2012 году в центре Днепропетровска открыт крупнейший в мире еврейский центр «Менора». Членами попечительского совета еврейской хабадской общины города являются крупнейшие украинские бизнесмены И. Коломойский, Г. Боголюбов, В. Пинчук и другие».

Центр «Менора», Днепропетровск. Фото с сайта tm-bud.com.ua

Общая площадь помещений центра «Менора», построенного с подачи президента еврейской общины города Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, составляют 50 тысяч квадратных метров. Архитектурный комплекс центра, расположенного на улице Шолом-Алшейхема, д. 4/26, состоит из семи башен, символизирующих еврейский семисвечник, причем самая высокая 22-этажная башня возносится на высоту 77 метров над Днепропетровском.

Упомянутый выше «крупнейший украинский бизнесмен», который является членом попечительского совета днепропетровского «Хабада» Виктор Пинчук, по совместительству является зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы, а также одним из крупных финансистов дома Клинтонов.

Эдуард Ходос: нынешняя Украина — это Третий Хазарский каганат

03 мая 2014 года исследователь Кирилл Мямлин опубликовал статью «Глобальная Хазария». В нем он цитирует выступление Менахема Менделя Шнеерсона от 1994 года, в которой «прозорливо» расписывалась гражданская война на «условной Украине»:

«Украинец будет думать, что борется против экспансии России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрел свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас.

То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций».

Если верить ресурсу «Москва — III Рим», где выступление раввина было опубликовано еще 18 января 2011 года, первоначально «эта речь Шнеерсона была опубликована в Вологодской газете «Славянин», N-4(32), 2001 год. После публикации суд не смог «пришить» ее редактору В.Ф. Попову 282 статью, т.к. он оперировал фактами, и за него вступились русские ученые академик Ю. К. Бегунов и доктор юридических наук О. Г. Коротаев».

Как бы то ни было, намерения «Хабада» о переформатировании советского пространства в новый Хазарский каганат подтверждает также видеовыступление Эдуарда Ходоса на круглом столе общественных организаций, который прошел в Харькове летом 2014 года и в котором принимали участие представители «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Нью-Йорк, 1991 г. Э. Ходос получает из рук любавического ребе

Менахема Менделя Шнеерсона благословение двумя долларовыми банкнотами. Фото с сайта documental.su

«В 1991 году в Нью-Йорке я участвовал в круглом столе по приглашению Хабада. Вы тут пытаетесь найти причину, как же оно сложилось так на Украине, а мне причина была известна 23 года тому назад».

Далее Ходос вспомнил, что на мероприятии в Нью-Йорке половина присутствующих состояла из «черных шляп» (хасидов-«хабадников»), а половина — из американских украинских националистов, перебравшихся в США. И там обсуждалось, как будет развиваться ситуация в СССР, которому оставалось «жить» два месяца до «Беловежской пущи».

«То есть, американские националисты и иудеи, в том числе и я как глава иудейской общины, решали эту проблему. Прошло 23 года. Сейчас в Днепропетровске сидят ультраортодоксальные евреи и «Правый сектор». Поэтому я прямо и ответственно заявляю: вы живете в Хазарском каганате. В третьем по счету. Первый был тысячу лет назад, второй - с 1917 по 1937, который Сталин уничтожил, а сейчас - третий».

А вот что Ходос заявлял по поводу сбитого малайзийского «Боинга» в июле 2014 года над Донбассом:

«Вот тот сбитый самолет, который был сбит днепропетровскими диспетчерами (немножко «подведен под Донбасс») дал возможность Израилю начать в два часа ночи сухопутную операцию в Газе, которую до этого бомбили 10 дней. Но об этом никто не говорит, потому что все интересы были оттянуты на Украину».

В начале 2000-х Э. Ходосом была написана книга «Еврейский фашизм». И ее автор считает, что именно еврейский фашизм имеет место быть сейчас на Украине.

«Кто такой Коломойский, который пригрел «Правый сектор»? Это религиозный еврей, прикрытый «черными шляпами»... И на Америку, и на Европу точно также давят «черные шляпы». «Правый сектор» думает, что переиграет евреев, будучи национально «свидомыми»? Они пусть так думают. Меня с Тягнибоком познакомили в 2004 году через полтора месяца после того, как он на горе Говерле рассказывал о том, что «жидва и москали» во всем виноваты. Но уже к нашему знакомству в выступлениях Тягнибока всеукраинским злом почему-то остались одни «москали»...

Еще в 2009 году сайт «Украина криминальная» в статье «Украина: кто кому Рабинович. Иудейские войны отечества» объяснил такую «гибкость» украинских политиков:

«Еврейские организации в Украине жестко конкурируют друг с другом, пытаясь получить доступ к финансовым и политическим ресурсам. Олигархи, поддерживающие эти организации, конфликтуют в борьбе за власть. В поисках «еврейского сговора» выясняется, что уместнее говорить об «иудейских войнах»... Тема так называемого еврейско-масонского заговора, несмотря на свою стабильную популярность на обывательском уровне в украинском обществе, никогда не была козырной картой для ведущих политиков страны. Очевидно, объясняется это не столько их толерантностью к столь деликатным вопросам, сколько национальной принадлежностью главных спонсоров политических проектов. При всей своей циничности лидеры партий предпочитают не плевать в колодец, из которого пьют».

Наступление Хазарского каганата?

В своем видеовыступлении от 04 февраля 2015 года Эдуард Ходос рассказал следующее:

«25 ноября 2011 года Днепропетровск посетил президент Израиля и что по этому поводу сказал партнер Коломойского, Геннадий Боголюбов, в присутствии самого Шимона Переса: «Днепропетровск - это еврейская столица Украины», чему присутствующие радостно апплодировали».

Выступления перед Шимоном Пересом на «Ю-тьюбе» — «Речь Президента еврейской общины Днепропетровска Геннадия Боголюбова» - прямо-таки изобилуют славословиями в адрес израильского президента. А чего стоит пассажи Г. Боголюбова: «Пока есть Израиль, пока есть израильская армия, мы можем себя здесь спокойно себя чувствовать!», «Приезд Шимона Переса в Днепропетровск — доказательство того, что это и есть столица Украины!».

По словам Э. Ходоса, на сайте Днепропетровской еврейской общины в начале февраля 2015 года появилась информация, что 01.02.2015 городскую общину посетила военно-дипломатическая миссия Канады и провела переговоры с главным раввином Днепропетровска Шмуэлем Каминецким и руководством области.

«Вы представляете, где проходят переговоры руководства области по военным вопросам?! Прямо в синагоге! А я хочу напомнить, что около полутора месяцев назад главный раввин СНГ от «Хабада» Берл Лазар бился в конвульсиях и доказывал, что Днепропетровская община вне политики и что только Коломойский как физическое лицо во всем виновен!».

Ходос упоминает выступление Берла Лазара в СМИ, где главраввин России действительно выгораживал Днепропетровскую еврейскую общину.

Порошенко и евреи-основатели Украины

Конечно, можно допустить, что все предостережения Ходоса — не более, чем алармизм, который привязан к местным событиям в отдельно стоящем Днепропетровске и не имеет ничего общего с ситуацией на Украине.

Однако можно вспомнить выступление Петра Порошенко в израильском парламенте - «кнессете» 23 декабря 2015 года, когда он там наплел такого, что даже относительно сдержанные российские «Вести» ВГТРК, разместили на своем сайте информацию под следующим заголовком: «Сенсация от Порошенко: Украину создали евреи».

«Еврейский язык был одним из официальных в молодом украинском государстве, и евреи как нация были непосредственными участниками его создания».

Если кто не понял, для Порошенко такие пассажи — это своего рода поиск заменителя России и русской культуре, от которых он уже не первый год пытается окончательно оторвать Украину и подыскать новых партнеров и «нащупать» стратегический дискурс. Для этого он готов на каждом углу сообщать об «остатОчном прощавай» (укр., «окончательном до свидания») России и платить за это бешеные деньги новым или потенциальным хозяевам:

Подобные действия по «покупке» себе новых «друзей и владельцев», скорее демонстрируют желание украинских политиков заручиться поддержкой внешних сил, нежели начать выстраивать более-менее конструктивные отношения со своим народом.