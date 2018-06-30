]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп допустил возможность признания Крыма российским

07:31 30.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, пишет РИА Новости со ссылкой на слова членов президентского пула.

"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника. "Обама сделал это возможным", — заявил он.

Глава Белого дома дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

В четверг телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.

Песков отметил, что Москва готова предпринимать шаги по нормализации отношений с Вашингтоном в той мере, в которой к этому готова американская сторона. При этом он не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений между странами мешают внутриполитические противоречия в Соединенных Штатах.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.