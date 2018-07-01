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У авиабазы Хмеймим были обнаружены и сбиты дроны неизвестного происхождения

16:51 1.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили дроны неизвестной принадлежности. Об этом сообщил представитель российской авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки дронов нет, авиабаза функционирует в плановом режиме, передает РИА Новости.

Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали несколько малоразмерных летательных аппаратов 24 апреля и 22 мая.

 

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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