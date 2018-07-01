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Разведка США заподозрила КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала

08:25 1.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Спецслужбы США заявили, что Северная Корея не планирует полностью уничтожить свой ядерный арсенал и ищет способы скрыть часть имеющегося оружия, пишет газета Washington Post.

Источники издания сослались на данные, собранные разведкой после саммита в Сингапуре 12 июня. "Собранные данные говорят о том, что КНДР хочет ввести США в заблуждение по поводу количества имеющихся у нее ядерных боеголовок и скрыть существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб", - цитирует издание свои источники.

Отмечается, что по оценкам американских разведслужб, КНДР располагает 65 ядерными боеголовками. В свою очередь официальный Пхеньян заявляте, что их значительно меньше. Разведывательное управление минобороны США считает, что северокорейские власти ищут способы скрыть количество ядерных боеголовок, ракет, а также число и типы ядерных установок.

Кроме того, спецслужбы уверены, что кроме известного ядерного реактора в Йонбене, в Северной Корее также существует секретный ядерный центр Кангсон, который по своим производственным возможностям превосходит йонбеньский. Американские спецслужбы уверены, что власти КНДР продолжают работу на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.

Темы: Северная Корея, США
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01.07.2018, 20:40
Гость: ыва

Правы корейские товарищи скрывая.
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