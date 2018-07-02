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Лукашенко: Белоруссия не будет выбирать между Западом и Востоком

22:13 2.07.2018
Фото с сайта belta.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения независимости страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами. Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет выбирать между Западом и Востоком. "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!" - сказал президент.


 

Темы: Белоруссия, Международная политика, Международные отношения, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2018, 22:24
Гость: Гость

Да заявлять-то можно что угодно. Но только полный кретин может не понимать, что судьба маленьких государств не зависит от них самих. Максимум, что они могут сделать - выбрать, к какой стороне прислониться.
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