Лукашенко: Белоруссия не будет выбирать между Западом и Востоком

22:13

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения независимости страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами. Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет выбирать между Западом и Востоком. "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!" - сказал президент.



