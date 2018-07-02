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МИД Эстонии призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

11:28 2.07.2018
Фото с сайта 24tv.ua
Фото с сайта 24tv.ua
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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Die Welt.

С точки зрения Миксера, "Северный поток — 2" — не экономический, а политический проект. "Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику", — заявил он. — В интересах Европы остановить его".

США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями. Однако, как отметил журналист Даниэль Ветцель в Die Welt, даже санкции не помогут Дональду Трампу помешать реализации проекта.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В ответ на это в Госдуме предложили проложить "Северный поток — 2" в обход Дании.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Темы: Эстония, Газовая промышленность в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 15:34
Гость: Пинетратор

Миксеру надобно своим собственным примером демонстративно применить классическую технологию "Анна Каренина" для отсановки Газпрома.
02.07.2018, 14:05
Гость: Руслан

А что скажут эстонские товарищи, сказал Сталин. А кто это такие, спросил Калинин. Мне нравится выражение "политический проект". Через Украину и Польшу, где каждый может влезть со своим мурлом , это не политический. И почему логика, что Россия может перекрыть газ работает только в отношении северного потока. Вентиль на Украину он что запаян в положении включено?
02.07.2018, 13:46
Гость: Alex202

Ну что Вы, он на этот раз довольно быстро для эстонца отреагировал. Практически сразу.
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