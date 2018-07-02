МИД Эстонии призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

11:28

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Die Welt.

С точки зрения Миксера, "Северный поток — 2" — не экономический, а политический проект. "Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику", — заявил он. — В интересах Европы остановить его".

США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями. Однако, как отметил журналист Даниэль Ветцель в Die Welt, даже санкции не помогут Дональду Трампу помешать реализации проекта.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В ответ на это в Госдуме предложили проложить "Северный поток — 2" в обход Дании.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.