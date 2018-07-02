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Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство

15:04 2.07.2018
Михаил Саакашвили. Фото с сайта wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал грузинские власти вернуть ему гражданство, пишет РИА Новости.

Свое заявление Саакашвили сделал в довольно грубой форме, назвав действующего главу Грузии «абсолютным трусом».

«Маргвелашвили — абсолютный трус, потому что, в первую очередь отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ», - заявил он.

Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства с нарушениями.

В администрации грузинского президента назвали слова Саакашвили неадекватными. Там отметили, что за последние годы Саакашвили впервые выразил желание о возвращении ему паспорта. Президент Маргвелашвили не лишал его гражданства, Саакашвили «осознано уступил грузинское гражданство взамен на украинское».

Саакашвили лишился грузинского гражданства в мае 2015 года после того, как получил украинский паспорт. При этом он мог обратиться к президенту с просьбой на получение двойного гражданства в виде исключения, но не воспользовался этим.

Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. 

Темы: Грузия, Михаил Саакашвили
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