В США провели испытания новой ядерной бомбы

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Первая серия испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12 была проведена в Соединенных Штатах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства энергетики США.

Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при минэнерго Соединенных Штатов, говорится в пресс-релизе, распространенным ведомством.

В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit.

Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.

Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что "конструкция В61-12 соответствует системным требованиям"