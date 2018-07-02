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В США провели испытания новой ядерной бомбы

07:37 2.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Первая серия испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12 была проведена в Соединенных Штатах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства энергетики США.

Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при минэнерго Соединенных Штатов, говорится в пресс-релизе, распространенным ведомством.

В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit.

Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.

Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что "конструкция В61-12 соответствует системным требованиям"

Темы: США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 14:45
Гость: ***

Если быть точными, ядерные взрывы страны - официальные члены "ядерного клуба" давно не проводят.
Они только разбавленным ураном, как «эйджент оранджем» утюжат не понравившихся им дикарей и диктаторов.
02.07.2018, 14:42
Гость: РуссоКанадо

В трое точнее самых точных и самых умных американских бомб? Судя по всему, наши американские друзья, этими бомбами собрались доставлять свои ядерные боеголовки в аккурат нам промеж глаз. В таком случае им понадобится эдак миллионов 140-150 таких бомб. А вы говорите в трое меньше! Если так, то ещё несколько столетий можно спать спокойно - ядерной войны не будет.
02.07.2018, 14:11
Гость: из киева

Если быть точными, то испытали не "новую ядерную бомбу", а систему её наведения. Ядерные взрывы страны - официальные члены "ядерного клуба" давно не проводят. После подписания в 1996 году Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, они обязались не возобновлять испытаний ядерного оружия, и строго его соблюдают.
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