Вышел победителем из перестрелки. Почему в Мексике сумел прийти к власти «местный Грудинин»

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На президентских выборах в Мексике победил кандидат, представлявший широкую коалицию левых сил

Последние несколько десятилетий левые здесь активно боролись за власть, и теперь с большим перевесом победили правых либералов. Вашингтон ожидаемо разглядел "российское вмешательство" в выборы.

Первые заявления взявшего власть кандидата облетели мир, и с российской политической действительностью и курсом нашей страны они едва ли имеют что-то общее (к слову, в России некоторые сравнивают нового мексиканского президента с Павлом Грудининым).

Лопес Обрадор. Стоп-кадр с YouTube

По словам Обрадора, в стране, основную часть доходов которой составляет экспорт нефти и газа, по определению не может быть миллионов бедных. Первым указом, который он подпишет после вступления в должность, станет указ о двукратном повышений пенсий. И это без повышения пенсионного возраста.

Лопес Обрадор отмечает, что средства на повышение уровня благосостояния народа будут изыскиваться в ходе реализации его программы по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе. Многие годы инвестиции в эту отрасль приводили к ее росту, однако основные "сливки", как считает новый президент, снимал лишь ограниченный круг лиц, причастных к деятельности в том числе и иностранных корпораций.

И все же, перед Обрадором стоят сложные задачи, ведь сильным будет противодействие США. Об этом Накануне.RU в телефонном интервью рассказала левый политик и публицист, секретарь ЦК "Объединённой коммунистической партии" Дарья Митина.

- Чего ожидать от Обрадора, перед ним страна, погрязшая в преступности, наркотиках, коррупции, экономическом кризисе, а с другой стороны, победа, доставшаяся дорогой ценой – справится ли он с задачами?

- Могу поздравить и Обрадора, и левую коалицию, потому что это уже третья попытка мексиканских левых прийти к власти. Предыдущие две закончились неудачей, хотя в 2006 г., по всеобщему общественному мнению, Обрадор выиграл, просто тогда у него украли победу. Разрыв между ним и Кальдероном составлял меньше половины процента, и оппозиция тогда итоги выборов не признала и оспаривала их в судебном порядке.

Тем не менее, две предыдущие попытки для левых были неудачными, а третья – увенчалась успехом.

Мексика – одна из немногих стран Латинской Америки, которую не коснулась серия левых революций, поворотов, и все эти десятилетия страна жила под властью праволиберальных правительств.

Сейчас, когда мы поздравляем широкую левую коалицию Морена (Движение национального возрождения, – прим.), которую возглавлял Обрадор, а туда входит и его партия, и Партия труда, и профсоюзы, тем не менее, в какой-то степени можно победителю посочувствовать, потому что экономика Мексики находится в плачевном состоянии, это депрессивная страна, насквозь коррумпированная, зависящая от наркотрафика и теневого сектора, связанного с наркотиками, и, конечно, президенту будет сложно.

Выборы были очень криминальными, очень кровавыми, наверное, самыми кровавыми в истории Мексики. В течение избирательной кампании, в течение нескольких месяцев более полутора сотен кандидатов и политиков было убито. Буквально в день выборов было несколько убийств, в частности, застрелили ближайшую соратницу Обрадора, одну из руководительниц Партии труда по дороге на избирательный участок. Обстановка в Мексике всегда была криминальная, а во время выборов криминалитет увеличивается в разы.

Но тем не менее, победа есть победа, неоспоримая победа в первом туре, с огромным отрывом от ближайшего преследователя, и громко было бы сказать, что начинается новая эра в истории Мексики. Думаю, что реформы будут весьма затруднены, это обусловлено тем плачевным экономическим состоянием, в котором находится государство.

Тем не менее, поворот очевиден – поворот в настроении, в общественном мнении, налицо попытка мексиканцев вылезти из той экономической ямы, в которой они оказались. Успех будет зависеть, прежде всего, от того, насколько Обрадор и его союзники будут решительно проводить левые реформы.

В Венесуэле реформы носили половинчатый и незавершённый характер, национализация коснулась отнюдь не всей крупной промышленности, а только нефтяной отрасли, компании PDVSA, как итог – те проблемы, которые мы имеем сегодня, это огромный саботаж со стороны крупной буржуазии и достаточно сильная оппозиция правительствам как Чавеса, так и Мадуро.

То же самое будет и в Мексике, если Обрадор не поведёт решительно левые реформы, национализацию, и если всё ограничится распределительной социалкой, как в Венесуэле. Хотя, в любом случае, эта победа заслуженная, она выстрадана, так что смотрим с осторожным оптимизмом.

- Как повлияла на общественные настроения в Мексике, на результат голосования новая политика Трампа, явно агрессивная по отношению к мексиканцам?

- Это лишь один из факторов, который повлиял. Внешний фактор, конечно, всегда имеет место в любых процессах, но его влияние преувеличивать не стоит. Не секрет, что предыдущее правительство было марионеткой Соединённых Штатов, и какие бы там ни были сложности в связи с миграционным вопросом, стеной, политика была совершенно чёткая на поддержку праволиберального правительства со стороны Вашингтона.

Сейчас, конечно, ситуация коренным образом изменилась. Официальная пропаганда Вашингтона уже страшилки рисует. Приписывают победу Обрадора "руке Москвы". "Рука Москвы вездесущая, она и до туда достала".

Американская пресса наводнена такого низкого пошиба конспирологией, что, якобы, с одной стороны вмешивался Путин, с другой стороны Мадуро, хотя у Мадуро сейчас внутренних проблем побольше, ему не до выборов в Мексике. Уже очевидно, что в общественном сознании будет пропагандистская накачка против нового мексиканского правительства, грядет осложнение отношений.

Что касается миграционного вопроса, я думаю, эта проблема менее острой в ближайшее время не станет, потому что каких-то оглушительных и быстрых экономических успехов ожидать не приходится, а миграция имеет экономический характер. Люди бегут от нищеты, от бедности в лучшую жизнь, и острота миграционной проблемы будет иметь корреляцию с тем, как новому правительству Обрадора удастся справляться с базовыми экономическими проблемами.

- Стоит ли ожидать острых мер со стороны США и санкций в связи с тем, что именно левый кандидат пришёл? Могут ли быть применены со стороны США в кратчайшие сроки санкции?

- Вполне могут. Я не могу сказать, что какие-то особые льготы и преференции имел предыдущий режим, несмотря на то, что он был социально близким Вашингтону, но тем не менее, получали и экономическую, и дипломатическую поддержку, и конечно, какого-то определяющего значения они не имели, тем не менее, присутствовали.

Что касается новой политики, то многое здесь будет зависеть от того, насколько интенсивно Обрадор будет входить в интеграционные латиноамериканские и центрально-американские структуры, потому что, естественно, сейчас последуют приглашения от того же Меркосура ("Южно-американский общий рынок", – прим.), и все те структуры латиноамериканской интеграции, которые создавались под эгидой Венесуэлы, Боливии, Кубы – они, конечно, будут Мексику туда приглашать, и если мексиканцы вступят и присоединятся к этому интеграционному процессу, то со стороны Вашингтона будут и санкции, и соответствующее отношение.

- Как изменятся отношения Мексики и России?

- Изменятся в лучшую сторону, потому что Обрадор известен своими призывами развернуться и в сторону России, и в сторону Китая. Одним из ключевых элементов его избирательной кампании было обвинение правого правительства в том, что оно однополярно, ориентировано на Вашингтон. И в своих предвыборных речах Обрадор говорил, что нужно диверсифицировать внешнюю политику, учитывая то, что мир многополярен, принимать во внимание и российские, и китайские интересы, и внеблоковых стран, а не только блока НАТО.

Поэтому я думаю, что переориентация внешней политики мексиканцев ожидает. И если Обрадор выполнит свои предвыборные обещания, а, скорее всего, выполнит, потому что слишком дорогой ценой ему досталась победа, то определённая переориентация произойдет.

- Каково будущее левого движения в регионе в связи с приходом левого президента в Мексике?

- На самом деле, левое движение в Мексике и было сильное, потому что целенаправленно вести коалицию к победе на протяжении полутора десятков лет не так-то просто – должны быть сильные левые структуры, сильные левые партии, и в основном эпицентр этой центрально-американской левизны сосредоточен именно в профсоюзах.

Там сильные профсоюзные движения и та партия, которая вошла в левую коалицию – Партия труда, это сила, которая отражает интересы профсоюзов, близкий аналог — это партия бывшего президента Бразилии Луиса да Сильвы, который сейчас усилиями правых переворотчиков заключён в тюрьму.

Тем не менее, в той же самой Мексике левое движение по образу и подобию бразильского сформировано. Но здесь нужно иметь в виду, что в Мексике гораздо больший уровень криминалитета и большая власть сосредоточена в руках наркобаронов, поэтому левых лидеров, профсоюзных лидеров зачастую убивают и притесняют те наркобароны, которые контролируют мексиканскую ситуацию.

Ситуация в Мексике намного острее, чем в Бразилии, поэтому борьба острее и гораздо более кровавая. Это и выборы показали. У правительства Обрадора будет даже больше трудностей, чем было у Лулу и Дилмы Русеф.