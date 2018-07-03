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Украина назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории»

11:26 3.07.2018
Репетиция парада Победы © KM.RU, Кирилл Зыков
Репетиция парада Победы © KM.RU, Кирилл Зыков
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Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является «озвучиванием претензий на земли других народов» и «воровством чужой истории и славы». Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

При этом он подчеркнул, что украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые действия России никак не влияют.

«Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», - сказал Муженко.

2 июля Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Названия украинских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.

Темы: Украина, Армия и обороноспособность России, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.07.2018, 15:32
Гость: Для Муженко

Пусть называет части ВСУ - "галичанско-бродская" или "киево-бабий-ярская". Там они демонстрировали настоящую укровскую доблесть.
Особенно, когда после расстрела в Бабьем Яру делили вещи убитых людей.
03.07.2018, 14:12
Гость: Палыч

Всё верно!Никаких войскообразований на Украине не было!
03.07.2018, 13:54
Гость: Запретить название футбольного клуба "Спартак"!

Русские украли у славной истории Италии имя "Спартак" назвав этим именем свою футбольную команду. Запретить название футбольного клуба "Спартак"!
(Это следует из такой логики?)
Все комментарии (16)
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