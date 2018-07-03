Украина назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории»

11:26

Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является «озвучиванием претензий на земли других народов» и «воровством чужой истории и славы». Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

При этом он подчеркнул, что украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые действия России никак не влияют.

«Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», - сказал Муженко.

2 июля Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Названия украинских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.