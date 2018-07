Siri перебила британского министра обороны во время заявления по Сирии

Мобильный голосовой помощник Siri заговорил в стенах британского парламента вместе с министром обороны, когда оба упомянули ситуацию в Сирии. Приложение Apple вмешалось, когда Гэвин Уильямсон делал заявление о террористах. Видеоролик с его выступлением опубликован на сайте BBC Parliament.

«Вот что я нашла в интернете по запросу „Сирия“», — рассказал мобильник. По всей видимости, у Уильямсона была включена функция «Привет, Siri». Она активировалась при упоминании ключевого слова.

В ответ министр заметил: «редко бывает, что тебя перебивает твой собственный мобильный телефон». Он продолжил свое выступление.

В соцсетях по-разному отреагировали на эту историю. «Siri следовало бы закончить заявление», — написал Гари Боуман. Его предложение поддержали остальные. «В словах Siri было бы больше здравого смысла, доводов и зрелости», — отметили подписчики.

When Siri interrupts as you're delivering a statement to Parliament... pic.twitter.com/NDsNUJDPV3

— BBC Parliament (@BBCParliament) 3 июля 2018 г.