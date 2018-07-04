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СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу

22:47 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Белом доме в присутствии Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, занимавших тогда посты госсекретаря и советника по нацбезопасности, говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента.

"В качестве быстрого решения проблемы Венесуэлы, угрожающей региональной безопасности, почему бы США просто не вторгнуться в проблемную страну", - приводит Associated Press переданные собеседником агентства слова Трампа.

Обсуждение длилось около пяти минут, участники совещания объяснили Трампу, с какими негативными последствиями могут столкнуться США в случае военного конфликта с Венесуэлой. В частности, речь шла о том, что такие действия лишат Вашингтон поддержки большинства латиноамериканских стран.

По словам собеседника агентства, Трамп не отказался от этой идеи, и хотя непосредственных распоряжений о подготовке вторжения не последовало, президент США несколько раз после совещания рассуждал о "военном решении" вопроса Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро.

По словам других источников, Трамп обсуждал этот вопрос в разговоре с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, а в сентябре 2017 года выносил эту тему на обсуждение во время неофициального ужина с представителями четырех латиноамериканских стран, пишет "Интерфакс". Все участники той встречи подчеркнули, что не поддерживают военного решения венесуэльского вопроса.

Представители Белого дома отказались комментировать эту информацию.

Темы: Дональд Трамп, Венесуэла, США, Международная политика
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