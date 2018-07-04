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В Солсбери двух человек госпитализировали из-за «неизвестного вещества»

07:01 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

Как пишет РИА Новости, в минувшую субботу, 30 июня, вечером в полицию поступили сообщения о том, что в одном из домов обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина.

"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", — говорится в заявлении.

Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери. Их состояние оценивается как критическое.

Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление двух человек результатом преступления. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности.

Представитель минздрава Англии уточнил, что "значительной угрозы" для здоровья широкой общественности нет. "Мы будем проводить оценку ситуации по мере поступления дальнейшей информации", — приводятся в заявлении полиции слова представителя ведомства.

В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

 

РИА Новости 

Темы: Великобритания, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.07.2018, 10:13
Гость: гнус

Надоели эти шизики "досмерти","траванули"бы "по серьезному"добрые люди что-ли,начиная с "лохматого"и тетки терезы.
04.07.2018, 10:07
Гость: Шо?

Опять?
04.07.2018, 09:32
Гость: Скептик...

Сборная Англии обыграла Колумбию, а эти двое обделались от радости.
Пить надо меньше.
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