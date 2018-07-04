Самый богатый человек Бразилии осужден на 30 лет тюрьмы

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Бразильский суд вынес обвинительный приговор 61-летнему местному бизнесмену Эйке Батисту, обвиняемому в коррупционных нарушениях.

Как пишет издание GloboNews, суд приговорил Батисту к 30 годам тюремного заключения.

Бизнесмена обвиняли в выплате 16,6 млн долларов экс-губернатору Рио-де-Жанейро Серхио Кабралу. Таким образом Батиста пытался получить преимущества по государственным заказам. Сам Кабрал был приговорен к 45 годам тюремного заключения.

«Так как Батиста был всемирно известным бизнесменом, его криминальный бизнес потенциально мог нанести вред деловой среде и репутации Бразилии», - отметил судья Марселу Бреташ в обосновании решения суда.

Эйке Батиста являлся самым богатым человеком Бразилии, а также занимал 8 строчку в списке миллиардеров мира по версии журнала Forbes. В 2011 году его состояние превышало 30 млрд долларов. С 2017 года экс-миллиардер находится под домашним арестом.

Отмечается, что защита Батисты планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.