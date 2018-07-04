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Самый богатый человек Бразилии осужден на 30 лет тюрьмы

10:37 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Бразильский суд вынес обвинительный приговор 61-летнему местному бизнесмену Эйке Батисту, обвиняемому в коррупционных нарушениях.

Как пишет издание GloboNews, суд приговорил Батисту к 30 годам тюремного заключения.

Бизнесмена обвиняли в выплате 16,6 млн долларов экс-губернатору Рио-де-Жанейро Серхио Кабралу. Таким образом Батиста пытался получить преимущества по государственным заказам. Сам Кабрал был приговорен к 45 годам тюремного заключения.

«Так как Батиста был всемирно известным бизнесменом, его криминальный бизнес потенциально мог нанести вред деловой среде и репутации Бразилии», - отметил судья Марселу Бреташ в обосновании решения суда.

Эйке Батиста являлся самым богатым человеком Бразилии, а также занимал 8 строчку в списке миллиардеров мира по версии журнала Forbes. В 2011 году его состояние превышало 30 млрд долларов. С 2017 года экс-миллиардер находится под домашним арестом.

Отмечается, что защита Батисты планирует обжаловать решение суда в ближайшее время. 

Темы: Бразилия, Расследование преступлений в мире, Экономические преступления в мире
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 13:38
Гость: между прочим,

В России таких "бизнесменов" - вагон!
Да их ли не на смех "карает" закон?
А "судьи" не тем ли гуманней, чем выше
У взятых с поличным имеется "крыша"?
04.07.2018, 11:45
Гость: Одно и тоже везде.

Батиста просто оказался "не своим". Попутал.
04.07.2018, 11:43
Гость: А надо

делиться и понимать, кто главный, а кто главнее. Даже в Бразилии.
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