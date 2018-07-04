Флагман украинского судостроения признан банкротом

18:13

3 июля 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод».

Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление.

Однако система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство, — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что руководствуясь статьями 28, 37, 38, 40, 114 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 постановил прекратить процедуру санации открытого акционерного общества «Черноморский судостроительный завод», признать Публичное акционерное общество Черноморский судостроительный завод банкротом и открыть ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим. Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота.

У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в частности по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры.

Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном статьей 44 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

— Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается. Выполнение обязательств должника, признанного банкротом, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных разделом III Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», — отмечают в сообщении.

Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжение его имуществом, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота.