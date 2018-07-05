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Европа продлила антироссийские санкции

20:04 5.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Санкции, срок которых истекал 31 июля 2018 года, продлены решением Европейского совета до 31 января 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета. Причиной этого стали минские соглашения, состояние которых не меняется. Именно с ними изначально и были связаны меры против РФ. "Совет принял это решение сегодня единогласно", - рассказали в совете.

Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения (мирные товары, которые могут быть применены при создании оружия). Санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине".

Экономические санкции ограничивают Российским компаниям доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, запрещают экспорт и импорт оружия, товаров двойного назначения, а также ограничивают доступ нашей страны к технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти, сообщает "Право.ру"

Кроме экономических санкций также действует запрет на визы для 155 человек и 38 субъектов до 15 сентября 2018 года;

"Продолжительность санкций была связана с полным выполнением подписанных Европейским советом минских соглашений 19 марта 2015 года, которые должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, санкции остались на месте", - заключили в ЕС.

Темы: Европа, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 21:45
Гость: мерси за помощь!

Без санкций ЕС россиянам одним
Не светит стряхнуть криминальный режим,
Сумевший клещом к их стране присосаться...
По этой причине да здравствуют санкции!
05.07.2018, 21:33
Гость: Русфанат

Ну, и где наши европейские доброжелатели? Чего стоят все их заявления, выступления и намерения? Не пора ли нашей власти закончить валять дурака с "готовностью к сотрудничеству", "единым экономическим пространством от Лиссабона до Владивостока и заговорить жёстким прагматическим голосом?
05.07.2018, 21:30
Гость: Чего теперь ля-ля то разводить?!

Это хорошо. В самый раз для патриотов.

Российские города Торжок Рязань Смоленск и Саратов ждут вас.
Тряхните автопробегом по российскому бездорожью
.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против запрета чиновникам и парламентариям отдыхать за границей.
.
СовФредиха из дружественных зарубежных стран для вас Узбекистан с Таджикистаном для чего вам ехать в зарубежные европейские страны с тюрбаном на голове?! или вам охота посетить свою виллу во Франции на Лазурном берегу тайно оформленную на подставных лиц ?!

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