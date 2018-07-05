Европа продлила антироссийские санкции

20:04

Санкции, срок которых истекал 31 июля 2018 года, продлены решением Европейского совета до 31 января 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета. Причиной этого стали минские соглашения, состояние которых не меняется. Именно с ними изначально и были связаны меры против РФ. "Совет принял это решение сегодня единогласно", - рассказали в совете.

Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения (мирные товары, которые могут быть применены при создании оружия). Санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине".

Экономические санкции ограничивают Российским компаниям доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, запрещают экспорт и импорт оружия, товаров двойного назначения, а также ограничивают доступ нашей страны к технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти, сообщает "Право.ру"

Кроме экономических санкций также действует запрет на визы для 155 человек и 38 субъектов до 15 сентября 2018 года;

"Продолжительность санкций была связана с полным выполнением подписанных Европейским советом минских соглашений 19 марта 2015 года, которые должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, санкции остались на месте", - заключили в ЕС.