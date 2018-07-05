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Почти половина американцев назвала Трампа расистом

09:28 5.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп по-прежнему не пользуется особой любовью своих сограждан.

Согласно результатам опроса, проведенного Квиннипэкском университетом (США), 49% американцев назвали Трампа расистом. При этом, 47% опрошенных не согласны с этим менением.

Более половины американцев негативно оценивают личностные качества Трампа. Около 58% респондентов заявили, что не считают его честным человеком, 55% отметили, что глава государства не обладает необходимыми лидерскими качествами и не заботится об интересах рядовых граждан.

Также 53% опрошенных американцев одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Большая часть позитивно настроенных респондентов придерживаются республиканских взглядов.

Ранее Трампа неоднократно обвиняли в расизме. В основном это было связано с проводимой президентом миграционной политикой. При этом сам Трамп отрицает подобные обвинения, называя себя «самым нерасистским человеком из всех».

Темы: Дональд Трамп, США, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 17:36
Гость: нетолерантный

огласно результатам опроса, проведенного Квиннипэкском университетом (США), 49% американцев назвали Трампа расистом. При этом, 47% опрошенных не согласны с этим менением.
я даже сразу могу сказать, что эти 47 процентов - это работающие в промышленности и фермеры, белые, психически и физически здоровые гетеросексуалы.
Те 53 % обозвавшие Трампа расистом - это живущие на вэлфер негры и латинос плюс нелегальные эмигранты + толерантные белые демократы-гомосексуалисты
05.07.2018, 12:56
Гость: Бтр

А что, можно верить американским фэйк-опросам?
05.07.2018, 12:14
Гость: Хмы

Вопрос спросить можно?
А сколько в пиносии негров, латиносов и прочих не белых инородцев-нацменов, половина аль поменьше?
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