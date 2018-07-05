Почти половина американцев назвала Трампа расистом

09:28

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не пользуется особой любовью своих сограждан.

Согласно результатам опроса, проведенного Квиннипэкском университетом (США), 49% американцев назвали Трампа расистом. При этом, 47% опрошенных не согласны с этим менением.

Более половины американцев негативно оценивают личностные качества Трампа. Около 58% респондентов заявили, что не считают его честным человеком, 55% отметили, что глава государства не обладает необходимыми лидерскими качествами и не заботится об интересах рядовых граждан.

Также 53% опрошенных американцев одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Большая часть позитивно настроенных респондентов придерживаются республиканских взглядов.

Ранее Трампа неоднократно обвиняли в расизме. В основном это было связано с проводимой президентом миграционной политикой. При этом сам Трамп отрицает подобные обвинения, называя себя «самым нерасистским человеком из всех».