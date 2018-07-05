Украинский политик призвал сограждан изучать русский

10:34

Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко призвал учить русский язык. Он заявил, что эти знания пригодятся Украине в будущем. Об этом сообщил телеканал NewsOne.

«Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше», — заявил экс-чиновник в эфире телеканала 4 июля.

Червоненко уверен, что языки не должны быть «предметом политических разборов и пиара партий», они, напротив, «дают огромные бонусы и конкурентность в общении».

«Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский», — отметил бывший министр.

В конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики». Согласно действующему с 2012 года документу, русский и другие языки нацменьшинств имели статус региональных в 13 украинских регионах. Это фактически приравнивало их к государственному языку.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать данный документ утратившим силу. Через полгода 57 депутатов парламента попросили Конституционный суд страны дать оценку этому документу.