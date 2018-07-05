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Украинский политик призвал сограждан изучать русский

10:34 5.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко призвал учить русский язык. Он заявил, что эти знания пригодятся Украине в будущем. Об этом сообщил телеканал NewsOne.

«Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше», — заявил экс-чиновник в эфире телеканала 4 июля.

Червоненко уверен, что языки не должны быть «предметом политических разборов и пиара партий», они, напротив, «дают огромные бонусы и конкурентность в общении».

«Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский», — отметил бывший министр.

В конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики». Согласно действующему с 2012 года документу, русский и другие языки нацменьшинств имели статус региональных в 13 украинских регионах. Это фактически приравнивало их к государственному языку.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать данный документ утратившим силу. Через полгода 57 депутатов парламента попросили Конституционный суд страны дать оценку этому документу.

Темы: Украина, Положение русскоязычного населения Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 21:00
Гость: минуточку,

А за что украинцы должны любить русских? Ну-ну,расскажи...
05.07.2018, 20:58
Гость: просто бандеровец

А те кто считает украинцев и русских одним народом-едет на Донбасс ,,акров мочить''
05.07.2018, 18:20
Гость: Ну-ну

Съездите на Украину и пообщайтесь с населением, доколе можно свои хотелки выдавать за реальность.
Вы сильно удивитесь, насколько продуктивно работает тамошняя пропаганда. То, что Вы здесь написали, не поддержит практически ни один украинец.
Они себя считают отдельным народом. Русские для них в лучшем случае типа двоюродных родственников, а многие Вас назовут врагом. И это так не о киевской власти, а про само население.
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