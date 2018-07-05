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Истребители Су‐57 получили боевой опыт в Сирии

10:26 5.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

В ходе антитеррористической операции в Сирии четыре российских истребителя пятого поколения Су‐57 получили боевой опыт. Об этом РИА «Новости» рассказал член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

«Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий», — отметил парламентарий.

Программу испытаний на сирийской территории два Су-57 выполняли, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в феврале.

Многоцелевые истребители Су-57 разработало ОКБ Сухого. Военные самолеты предназначены для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Они способны поражать наземные и надводные цели с преодолением систем ПВО. Су-57 также используются для наблюдения для воздушным пространством на большом расстоянии от места базирования и ликвидации системы управления действиями авиации противника.

На данный момент на вооружении РФ стоит десять таких машин.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 13:41
Гость: Павел__

К сожалению - одно с другим у нас в стране практически никак не связано.
Пенсии уводят вдаль потому, что хочется на людей тратить меньше, а воровать больше и дольше, а не потому, что на армию эти деньги пошли.
05.07.2018, 12:52
Гость: Конечно!

Отработка поражения на предельных дальностях последних модификаций боевых ишаков исключительно приоритетная задача!
05.07.2018, 12:49
Гость: Цена

этих "опытов" - фактическая ликвидация пенсий.
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