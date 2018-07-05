Истребители Су‐57 получили боевой опыт в Сирии

10:26

В ходе антитеррористической операции в Сирии четыре российских истребителя пятого поколения Су‐57 получили боевой опыт. Об этом РИА «Новости» рассказал член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

«Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий», — отметил парламентарий.

Программу испытаний на сирийской территории два Су-57 выполняли, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в феврале.

Многоцелевые истребители Су-57 разработало ОКБ Сухого. Военные самолеты предназначены для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Они способны поражать наземные и надводные цели с преодолением систем ПВО. Су-57 также используются для наблюдения для воздушным пространством на большом расстоянии от места базирования и ликвидации системы управления действиями авиации противника.

На данный момент на вооружении РФ стоит десять таких машин.