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«Газпром» рассказал о своих активах в Англии местному суду

12:11 6.07.2018
Фото с сайта gazprom.ru
Фото с сайта gazprom.ru
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«Газпрому» пришлось раскрыть данные о своих активах на территории Англии и Уэльса в ходе судебного процесса в английском суде с «Нафтогазом Украины»

Как сообщает RNS, среди раскрытых активов, например, пакет акций Nord Stream AG, которые находятся в залоге. По мнению российской компании, это не означает нового обременения этого актива. Раскрытие информации одобрило Минэнерго.

«При этом мы будем продолжать оспаривать действия «Нафтогаза» по исполнению решения стокгольмского арбитража, потому что считаем, что оно вынесено с серьезными нарушениями», – подчеркнул зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Пока оно приостановлено, поскольку дело слушается в апелляции.

18 июня «Нафтогаз» сообщал, что он получил ответ Коммерческого суда Лондона о заморозке активов «Газпрома» в Великобритании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража на $2,6 млрд. Тогда же российская компания была обязана раскрыть свои активы в Англии и Уэльсе.

Темы: Отношения России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 15:10
Гость: Alex202

А! Так вы там "Робин Гуды" сплошь! А просто как то зарабатывать не пробовали?
06.07.2018, 14:46
Гость: Вы имеете

Ввиду премии для ведущих сотрудников Нафтогаза? Тогда причем здесь украинцы? А если учесть, что после введения в строй потоков в обход страны 404, деньги вообще перестанут поступать, то да. Наверное можно на радостях и гопака сплясать. Главное, не потерять шаровары.
06.07.2018, 13:37
Гость: Evgen Chateauneu

Как в народе говорят"Бог не фраер,он всё видит".Жаль только,что эти деньги и народ Украины не увидит.Там Пэдро со своей бандой слюной истекает.
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