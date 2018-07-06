«Газпром» рассказал о своих активах в Англии местному суду

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«Газпрому» пришлось раскрыть данные о своих активах на территории Англии и Уэльса в ходе судебного процесса в английском суде с «Нафтогазом Украины»

Как сообщает RNS, среди раскрытых активов, например, пакет акций Nord Stream AG, которые находятся в залоге. По мнению российской компании, это не означает нового обременения этого актива. Раскрытие информации одобрило Минэнерго.

«При этом мы будем продолжать оспаривать действия «Нафтогаза» по исполнению решения стокгольмского арбитража, потому что считаем, что оно вынесено с серьезными нарушениями», – подчеркнул зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Пока оно приостановлено, поскольку дело слушается в апелляции.

18 июня «Нафтогаз» сообщал, что он получил ответ Коммерческого суда Лондона о заморозке активов «Газпрома» в Великобритании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража на $2,6 млрд. Тогда же российская компания была обязана раскрыть свои активы в Англии и Уэльсе.