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В Таиланде нашли тела 40 погибших туристов с затонувшего прогулочного судна

13:49 6.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В результате крушения прогулочного судна «Феникс» у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает таиландское издание The Nation со ссылкой на данные полиции.

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая. 49 человек удалось спасти.

«Феникс» перевернулся и затонул во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них китайцы), 11 членов экипажа и гид.

Темы: Таиланд, Туристические маршруты и направления
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