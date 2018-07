В Таиланде нашли тела 40 погибших туристов с затонувшего прогулочного судна

В результате крушения прогулочного судна «Феникс» у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает таиландское издание The Nation со ссылкой на данные полиции.

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая. 49 человек удалось спасти.

«Феникс» перевернулся и затонул во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них китайцы), 11 членов экипажа и гид.

— The Nation Thailand (@nationnews) 6 июля 2018 г.