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Делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана возглавит Медведев

15:01 7.07.2018
Коллаж с сайта islam.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 24 июня. Эрдоган стал победителем с результатом 52,59%, напоминает РИА Новости.

Инаугурация пройдет 9 июля в Анкаре. Таким образом, в Турции произойдет окончательный переход от парламентской к президентской системе правления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

Темы: Выборы в мире, Турция, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 16:57
Гость: ///.

А Медведу пошел бы тюрбан
07.07.2018, 16:14
Гость: SL

Не ужель Эрдогану приятно общаться в вором?
07.07.2018, 16:00
Гость: Усатый

Не похоже на письмо турецкому султану. Скорее всего это поклон турецкому султану. Времена меняются, да и у Медведева ни оселедца, ни усов, не говоря уже о том что сабля не для этого казака.
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