Делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана возглавит Медведев

15:01

Премьер-министр Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 24 июня. Эрдоган стал победителем с результатом 52,59%, напоминает РИА Новости.

Инаугурация пройдет 9 июля в Анкаре. Таким образом, в Турции произойдет окончательный переход от парламентской к президентской системе правления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.