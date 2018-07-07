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Президент Филиппин уйдет в отставку, если ему докажут существование Бога

10:49 7.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование Бога.

По словам политика, ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии (возможно селфи), доказывающей, что человек может говорить с Богом и видеть его, пишет "Интерфакс".

В то же время Дутерте предположил, что все же существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок в космосе.

На прошлой неделе президент Филиппин шокировал соотечественников, большинство которых составляют католики, назвав Бога "тупицей" и "сукиным сыном". Дутерте использовал эти эпитеты, комментируя догмат о первородном грехе, который вызывает у него глубокое возмущение.

Резкие заявления президента противоречат его высказываниям двухлетней давности, когда он рассказывал, что получил знак от Бога и пообещал ему перестать сквернословить.

Темы: Филиппины, Религия и прогресс
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 16:59
Гость: Мда

Бог создал человека - доказательства, пожалуйста, в студию. Фотографии, документальные хроники, письменное подтверждение от бога, штамп на/в человеке "Сделано Богом на небесах"? Филиппинец не просит найти бога. Он просит предъявить доказательства существования бога в этом мире, а вы церковную демагогию тут развели. Он не словоблудия просит, а доказательств.
07.07.2018, 16:52
Гость: Мда

1. Нравственный закон существует, но 99 процентов человеков его постоянно нарушают.
2. Нравственный закон существует, но не существует никаких доказательств токо, кто и как дал его человечеству. Кантовское утверждение о боге, давшем моральный закон, не подтверждено никакими доказательствами. И даже если миллиард человеков повторят его высказывание, их слова всё равно останутся только пустыми словами, а не доказательством.
3. Собаки - нравственные существа, и в отличие от человеков всегда понимают разницу между хорошо и плохо.
07.07.2018, 16:23
Гость: Дутерте

может уходить в отставку ибо Кант доказал существование Бога. Если до Канта доказательства бытия Бога искали в онтологии (учении о бытии), то Кант проблему доказательства перевел в этическую область : только Бог может дать человеку нравственный закон, существующий у человека априори (до всякого опыта).
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