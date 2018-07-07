Президент Филиппин уйдет в отставку, если ему докажут существование Бога

10:49

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование Бога.

По словам политика, ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии (возможно селфи), доказывающей, что человек может говорить с Богом и видеть его, пишет "Интерфакс".

В то же время Дутерте предположил, что все же существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок в космосе.

На прошлой неделе президент Филиппин шокировал соотечественников, большинство которых составляют католики, назвав Бога "тупицей" и "сукиным сыном". Дутерте использовал эти эпитеты, комментируя догмат о первородном грехе, который вызывает у него глубокое возмущение.

Резкие заявления президента противоречат его высказываниям двухлетней давности, когда он рассказывал, что получил знак от Бога и пообещал ему перестать сквернословить.