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Украинцев предупредили о перебоях с питьевой водой

11:30 7.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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«Киевводоканал» предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте предприятия.

Коммунальщики поясняют, что из-за приостановки работы на неопределенный срок компании «ДнепрАзот» — крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды — запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок от недели до 20 суток, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление «Киевводоканала».

«Если «ДнепрАзот» срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена», — утверждают в компании.

Ситуация осложняется тем, что Украина не может оперативно закупать жидкий хлор в Европе из-за различающейся размерности железнодорожной колеи и неспособности европейских цистерн двигаться по территории страны. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог и ряд иных городов.

«Альтернативы срочному запуску производства на "ДнепрАзоте" нет», — резюмировали коммунальщики.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 16:52
Гость: Русский

...не надо грязи. Никто твою украшку не "надувал". Просто хохлы- холопы. И любой богатый Барин,- и русский, и американский- посчитает ЗА честь "вставить" холопу по "первое число". Так устроен МИР. И если хохлы до сих пор НЕ Поняли прописные истины, так это их проблемы.
Драть и гнать в шею голодранцев - вот девиз Любого "агрессора" или "партнера" по бизнесу...)))))
07.07.2018, 16:35
Гость: Русский

..не ной и не "переживай" за Наших Крымчан. Уже готов проект мощного водопровода из Тамани, кинем шикарную водичку из Краснодарского края,благо МОСТ готов. Не проблема. Быстро и красиво.
Лучее по-плач о своей хохляндии, ЖКХ украшки ведь накрылась медным тазом, очень скоро будете мыться в канализационных стоках, зато теплая -36 градусов, греть не надо..))))
07.07.2018, 15:29
Гость: Причем тут какая-то вода?

Хотя в песенке поется, что без воды и не туды, и не сюды.
Дело куда серьёзнее. Украину надули самым примитивным образом, сплавили ей элементарное старьё.
Прибывшие в Украину из США ПТРК Javelin отказались работать на показательных стрельбах. Проверка состояния оружейных комплексов установила, что проблема кроется в маршевых двигателях ракет — заводской срок их эксплуатации истек, но перед поставкой на Украину был продлен специальным решением американских властей.
Продлевать сроки в Америке научились у украинских атомщиков, которые продлевают сроки эксплуатации блоков АЭС, вместо серьезного ремонта подкрасят забор и продлевают.
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