Украинцев предупредили о перебоях с питьевой водой

11:30

«Киевводоканал» предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте предприятия.

Коммунальщики поясняют, что из-за приостановки работы на неопределенный срок компании «ДнепрАзот» — крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды — запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок от недели до 20 суток, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление «Киевводоканала».

«Если «ДнепрАзот» срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена», — утверждают в компании.

Ситуация осложняется тем, что Украина не может оперативно закупать жидкий хлор в Европе из-за различающейся размерности железнодорожной колеи и неспособности европейских цистерн двигаться по территории страны. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог и ряд иных городов.

«Альтернативы срочному запуску производства на "ДнепрАзоте" нет», — резюмировали коммунальщики.