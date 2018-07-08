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Корабли ВМС США вошли в Черное море для проведения учений с Украиной

18:30 8.07.2018

Командный корабль Mount Whitney, флагман Шестого флота ВМС США, вошел  в Черное море, чтобы принять участие в американо-украинских учениях Sea Breese-2018.

Mount Whitney. Фото с сайта korabli.eu

"Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшения подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО. В рамках этой миссии корабль примет участие в учениях Sea Breeze-2018", - сообщили в командовании Шестого флота.

Ранее в акваторию Черного моря с той же целью уже вошел другой корабля ВМС США - ракетный эсминец Porter, сообщает РГ.

В Совете Федерации учения США и Украины в Черном море раскритиковали. Россия негативно относится к учениям, так как они ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе, заявил сенатор Франц Клинцевич. Сенатор отметил, что учения не представляют опасности для России, все передвижения отслеживаются онлайн и при необходимости реакция последует незамедлительно, передает РИА Новости. Тем не менее, по мнению политика, совместные с США тренировки провоцируют Киев на необдуманные действия, создавая у него иллюзию вседозволенности.

Маневры Sea Breeze-2018 предполагают отработку разного рода задач, в числе которых "пресечение незаконной деятельности на море", противодействие противнику в воздухе и под водой, десантные и поисково-спасательные операции. Они пройдут с 9 по 21 июля.

Темы: США, Украина, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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08.07.2018, 22:57
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Американцев-то как раз понять можно. Тренировочки-подготовочки личного состава, сплочение команды, разведочки там всякие. Но вот чего укропейцы от этого получат, эт вопрИс? Забавно выходит - с голой попой , но хоть на корыте за светлым вельможным паном. Ментальность, однако, ити её. Великие укры великой европейской страны. Эт не нам,лапотникам, шубу в труселя заправлять. :-)
08.07.2018, 21:47
Гость: охотник за бакланами

Международное сообщество ,ждёт встречного предложения от Госдумы РФ ,о необходимости пришвартовался в бухте Севастополя ,военно-морскому флоту США.
Да ,и чтобы доблестных и разудалых американских моряков ,встречали не хуже чем Конгрессменов США в Госдуме РФ ,под бурные овации.
Выполняйте, Франц !
08.07.2018, 20:54
Гость: неравнодушная

США намечают госпереворот?...
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