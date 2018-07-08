В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

11:23

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн объявил о начале операции по спасению 12 юных футболистов и их тренера из подземной пещеры, где они находятся уже две недели.

В спасении принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Они начали погружение в 10:00 субботы (6:00 субботы по московскому времени). Каждого мальчика будут вызволять по два ныряльщика.

Фото с сайта ru.euronews.com

Единственный способ выбраться наружу - пройти по темным извилистым проходам, частично заполненным грязной водой. Воздух в этих проходах небогат кислородом, поэтому школьникам пришлось передать комплекты для подводного плавания, пишет "Интерфакс".

Губернатор взял операцию под личный контроль. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры.

Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер гуляли по пещерам после одной из тренировок. Их отрезал от поверхности внезапный муссонный ливень. Спасатели не могли найти детей 10 дней.

Тренер юных футболистов передал через водолазов, которые приносят пострадавшим продукты и кислородные баллоны, письмо, адресованное родителям детей. В нем он попросил у них прощения за то, что повёл ребят на эту экскурсию. Он заверил их, что заботится о детях, и что всё у них в порядке, сообщает Euronews.