В Турции накануне инаугурации Эрдогана уволили более 18 тыс. госслужащих

13:15

Правительство Турции объявило о крупнейшем за последнее время массовом увольнении госслужащих: различные государственные структуры должны покинуть более 18 тыс. человек.

Соответствующий декрет правительства опубликован в издании Resmi Gazet — официальном вестнике кабинета министров страны. Декрет имеет силу закона, поскольку в стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Об очередной, самой массовой за последнее время чистке госаппарата власти объявили накануне инаугурации на новый срок президента Реджепа Эрдогана, который победил на президентских выборах в июне 2018 года.

Всего под сокращение попали 18 632 человека, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала, сообщает РБК.

Самой массовой чистке подверглось МВД: уволены 8998 сотрудников ведомства. В с​ухопутных силах избавились от 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, на флоте уволили 1126 человек, в ВВС — 1949. Чистка рядов жандармерии коснулась 649 офицеров и младших командиров, в системе Минюста лишились работы 1052 сотрудника.

Кроме того, правительство прекратило полномочия восьми заместителей губернаторов и других высокопоставленных чиновников.