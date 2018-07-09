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Антироссийские санкции Евросоюза заработают 10 июля

10:23 9.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении антироссийских санкций. Согласно документу, ограничения вступают в силу с 10 июля.

«Это решение действует до 31 января 2019 года. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале ЕС», — говорится в публикации.

В пояснительной записке к решению указывается, что экономические санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов, а также для трех энергетических и трех оборонных предприятий России.

Помимо этого продленные санкции предусматривают введение запрета на экспорт и импорт оружия в РФ, ограничение доступа России к технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

О том, что санкции будут продлены, стало известно 5 июля после заседания Совета Евросоюза. Впервые ограничительные меры против России ввели 31 июля 2014 года.

В воскресенье, 8 июля, сенатор‐республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что санкции против России не работают. «Не похоже, чтобы они оказывали действительно ужасный экономический эффект», — сказал политик.

Темы: Европа, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 15:08
Гость: Однако

Доходы от торговли углеводородами в бюджете РФ- 23-24%. Слишком преувеличенное представление, что Россия живет только за счет торговли углеводородами.
09.07.2018, 14:25
Гость: Спасибо, даже вызвал непроизвольную улыбку

Не продавая газ за что жить будешь? Технологиями торговать? Было же сказано руководством страны: санкции нам во благо...
09.07.2018, 12:33
Гость: Психиатр

И вы этой шушаре газ продаете? Окститесь.
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