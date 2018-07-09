Антироссийские санкции Евросоюза заработают 10 июля

10:23

Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении антироссийских санкций. Согласно документу, ограничения вступают в силу с 10 июля.

«Это решение действует до 31 января 2019 года. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале ЕС», — говорится в публикации.

В пояснительной записке к решению указывается, что экономические санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов, а также для трех энергетических и трех оборонных предприятий России.

Помимо этого продленные санкции предусматривают введение запрета на экспорт и импорт оружия в РФ, ограничение доступа России к технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

О том, что санкции будут продлены, стало известно 5 июля после заседания Совета Евросоюза. Впервые ограничительные меры против России ввели 31 июля 2014 года.

В воскресенье, 8 июля, сенатор‐республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что санкции против России не работают. «Не похоже, чтобы они оказывали действительно ужасный экономический эффект», — сказал политик.