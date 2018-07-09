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МИД КНДР назвал неудачными переговоры с госсекретарем США

08:03 9.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало неудачными двухдневные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, передает AP.

В ведомстве заявили, что США своими «односторонними требованиями денуклеаризации» предали дух недавнего саммита между лидерами стран.

Сам Помпео ранее охарактеризовал переговоры как «продуктивные» и заявил, что в ряде сфер был достигнут большой прогресс.

«Это опасная фаза, которая может пошатнуть нашу прежде твердую готовность к денуклеаризации», — заявили в МИДе.

Риторика представителей США и КНДР по отношению друг к другу в 2018 году неоднократно менялась. В мае президент США Дональд Трамп отменил готовящуюся встречу с Ким Чен Ыном после обмена сторон резкими высказываниями; тем не менее, вскоре переговоры возобновились и первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась.

Темы: Северная Корея, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 12:23
Гость: чего сидишь?

Создавай.
09.07.2018, 10:38
Гость: фыв

Создать по тихому ПВО для КНДР и пиндосы уже не сунутся особенно при наличии береговой оороны.
09.07.2018, 08:22
Гость: LexaP

Кинут Ына пиндосы с самураями.
Жаль, лучше бы ханьцам отдался...
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