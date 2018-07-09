МИД КНДР назвал неудачными переговоры с госсекретарем США

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Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало неудачными двухдневные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, передает AP.

В ведомстве заявили, что США своими «односторонними требованиями денуклеаризации» предали дух недавнего саммита между лидерами стран.

Сам Помпео ранее охарактеризовал переговоры как «продуктивные» и заявил, что в ряде сфер был достигнут большой прогресс.

«Это опасная фаза, которая может пошатнуть нашу прежде твердую готовность к денуклеаризации», — заявили в МИДе.

Риторика представителей США и КНДР по отношению друг к другу в 2018 году неоднократно менялась. В мае президент США Дональд Трамп отменил готовящуюся встречу с Ким Чен Ыном после обмена сторон резкими высказываниями; тем не менее, вскоре переговоры возобновились и первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась.