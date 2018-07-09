Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

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Президент Польши Анджей Дуда классифицировал украинско-польский конфликт 1943-44 годов, известный как «Волынская резня», как этническую чистку.

По словам Дуды, это была не война или конфликт. «Это была не война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч здесь замучены», - цитирует слова польского лидера агентство УНИАН.

Дуда заявил, что эти события стали черной страницей в истории обоих государств, отметив явную «диспропорцию». «Поражает диспропорция: примерно 100 тысяч поляков и примерно 5 тысяч украинцев. Это производит огромное впечатление и это историческая правда», - сказал он.

Дуда призвал строить отношения Украины и Польши на исторической правде и призвал украинские власти помочь семьям убитых поляков в том, чтобы они получили возможность поклониться могилам. Для этого, по мнению президента Польши необходимо упорядочить кладбища поляков, замученных во время этих событий.

«Я хотел бы, чтобы никогда больше одна нация не поднимала руку на другую нацию», - резюмировал он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал вывести обсуждение украинско-польского конфликта 75-летней давности из сферы политики, передав это историкам.

«Волынской резней» называют массовые нападения подразделений и Украинской Повстанческой Армии (УПА, запрещена в России) на польские населенные пункты в 1943-44 гг. В минувшие выходные Польша и Украина вспоминала события этой трагедии.