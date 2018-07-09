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Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

09:32 9.07.2018
Анджей Дуда. Фото Игоря Смирнова с сайта prezydent.pl
Анджей Дуда. Фото Игоря Смирнова с сайта prezydent.pl
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Президент Польши Анджей Дуда классифицировал украинско-польский конфликт 1943-44 годов, известный как «Волынская резня», как этническую чистку.

По словам Дуды, это была не война или конфликт. «Это была не война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч здесь замучены», - цитирует слова польского лидера агентство УНИАН.

Дуда заявил, что эти события стали черной страницей в истории обоих государств, отметив явную «диспропорцию». «Поражает диспропорция: примерно 100 тысяч поляков и примерно 5 тысяч украинцев. Это производит огромное впечатление и это историческая правда», - сказал он.

Дуда призвал строить отношения Украины и Польши на исторической правде и призвал украинские власти помочь семьям убитых поляков в том, чтобы они получили возможность поклониться могилам. Для этого, по мнению президента Польши необходимо упорядочить кладбища поляков, замученных во время этих событий.

«Я хотел бы, чтобы никогда больше одна нация не поднимала руку на другую нацию», - резюмировал он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал вывести обсуждение украинско-польского конфликта 75-летней давности из сферы политики, передав это историкам.

«Волынской резней» называют массовые нападения подразделений и Украинской Повстанческой Армии (УПА, запрещена в России) на польские населенные пункты в 1943-44 гг. В минувшие выходные Польша и Украина вспоминала события этой трагедии. 

Темы: Важные исторические события, Польша, Украина
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 14:39
Гость: Поразительно мерзкое решение Порошенко

Бабий Яр в Киеве — это историческое место, известное далеко за пределами Украины. С сентября 1941 года немецко-фашистскими военными и украинскими коллаборационистами во рву были расстреляны, по разным данным, до нескольких сотен тысяч человек — главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных.
Немцы стрельнули с целью заметания следов и некоторое количество ОУНовцев, типа Телиги или начальника полиции Киева Орлика, как опасных свидетелей и, как бы, в наказание за масштабы зверств.
Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
Фантастика - пособникам нацистов озверевшим украинским бандитам дал, скотина, индульгенцию - статус борцов и соцгарантии.
09.07.2018, 14:30
Гость: Президент Израиля

Реувен Ривлин, выступая в Верховной Раде заявил, что из 1,5 миллионов евреев, которые были убиты в период Холокоста на Украине, значительное число погибло от рук украинцев, а особо выделялись члены Организации украинских националистов.
09.07.2018, 14:27
Гость: Да, все правильно

Дикарям надо с младенчества внушать, как жить среди людей.
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