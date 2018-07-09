Жертвами ливней в Японии стали около 100 человек

10:30

Число жертв последствий ливней в Японии составило порядка ста человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство Киодо.

На утро понедельника, 9 июля, в городе Курасики префектуры Окаями были найдены тела еще 7 погибших при наводнениях. Свыше 50 человек считаются пропавшими без вести.

Ливневые дожди обрушились на центральную и юго-западную часть Японии в конце минувшей недели. Отмечается, что за выходные выпало осадков в три раза выше среднемесячной нормы.

Больше всего пострадали префектура Хиросима и Эхимэ. Спасатели вывезли из пострадавших районов порядка 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещено более 32 тысяч человек, 2,5 млн японцев было рекомендовано эвакуироваться.

Метеорологическая служба Японии предупреждает население об угрозе новых оползней и затоплений.