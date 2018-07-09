]]> ]]>
Главная В мире Новости

Жертвами ливней в Японии стали около 100 человек

10:30 9.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Число жертв последствий ливней в Японии составило порядка ста человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство Киодо.

На утро понедельника, 9 июля, в городе Курасики префектуры Окаями были найдены тела еще 7 погибших при наводнениях. Свыше 50 человек считаются пропавшими без вести.

Ливневые дожди обрушились на центральную и юго-западную часть Японии в конце минувшей недели. Отмечается, что за выходные выпало осадков в три раза выше среднемесячной нормы.

Больше всего пострадали префектура Хиросима и Эхимэ. Спасатели вывезли из пострадавших районов порядка 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещено более 32 тысяч человек, 2,5 млн японцев было рекомендовано эвакуироваться.

Метеорологическая служба Японии предупреждает население об угрозе новых оползней и затоплений. 

Темы: Япония, Наводнения и затопления территорий, Природные явления и катаклизмы, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.07.2018, 12:34
Гость: Изя

Срочно проверьте ливни на "новичок", мало ли чего...
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.