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Двух журналистов Reuters обвинили в раскрытии гостайны

20:06 9.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Суд Мьянмы обвинил двух журналистов Reuters в нарушении местного закона о гостайне. Как сообщает информационное агентство, его сотрудникам может грозить 14-летний тюремный срок.

После шести месяцев предварительных слушаний дело перешло в стадию судебного разбирательства. 9 июля судья Йе Лвин (Ye Lwin) обвинил репортеров Ва Лона (Wa Lone) и Кяв Со Оо (Kyaw Soe Oo) в нарушении закона о государственной тайне времен колониальной эпохи. Этот документ был принят в 1920-е годы во времена Британской империи.

Предполагается, что преступление совершено при проведении журналистского расследования. По версии следствия, сотрудники СМИ незаконно получили доступ к секретным государственным документам и использовали их в профессиональных целях. Сами репортеры себя виновными не признают, сообщает «Лента.ру».

Лон и Со Оо работали над специальным репортажем о сотнях тысяч беженцев мусульман рохинджа, который был опубликован в начале 2018 года. Это меньшинство покидает Мьянму, чтобы избежать преследований и насилия со стороны государства. Журналисты сообщили об убийстве как минимум 10 представителей рохинджа и рассказали о роли солдат и полицейских в гонениях.

Главный редактор Reuters Стивен Адлер (Stephen J. Adler) заявил, что журналисты честно выполняли свои профессиональные обязанности и не заслуживают заключения. Власти Мьянмы настроены решительно и отказываются комментировать официально данный процесс.

Темы: Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.07.2018, 00:17
Гость: Правовед

"Закон что дышло" он и в Африке дышло. В данном случае в Мьянме. Как видим, если нужно заткнуть неугодных, то любые методы хороши, вплоть до физической ликвидации. Так что журкам еще повезло, что нашлись подходящие законы времен царя Гороха, пусть они даже и напоминают об унизительном периоде истории.
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