Украина встретит «Патриоты» салом, горилкой и гарными дивчинами

Украина может обеспечить себе ускоренное вступление в НАТО через тесное сближение с Западом

Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.



MIM-104 «Пэтриот». Стоп-кадр из видео в YouTube

По его словам, у Киева в настоящее время существуют территориальные проблемы, в связи с чем стране «не светит» вступление в альянс. «Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать. Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом», — сказал Бадрак.

Он пояснил, что речь идет о размещении на Украине «базы национальной ПРО США» и нескольких дивизионов Patriot.

«Поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда пожалуйста, можно приходить в НАТО», — считает он. Бадрак отметил, что в этом случае Украина будет более защищена, «чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше чем Греция».

Напомним, что вступление в НАТО — давняя мечта Киева. В середине декабря 2015 года во время поездки Петра Порошенко в Брюссель Украина и Североатлантический альянс подписали «дорожную карту» по оборонно-техническому сотрудничеству.

Новая военная доктрина страны предусматривает сближение с НАТО — Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями государств-членов альянса.

В июле 2017-го в Киеве с визитом побывал генсек блока Йенс Столтенберг. Он заявил, что «НАТО активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность, демократические институты Украины и ее вооруженные силы».

Со своей стороны, Порошенко выразил уверенность, что будущее членство Украины в НАТО станет гарантией ее безопасности.

«Мы считаем необходимым начать дискуссию о предоставлении плана действий по членству в НАТО, и наши предложения были с удовольствием приняты», — подчеркнул президент Украины.

После этого сближение с НАТО действительно несколько ускорилось. В марте 2018 года стало известно, что альянс присвоил Украине статус страны-аспиранта. Как прокомментировала в Facebook первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, «это очень важно, шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе».

Чуть позже представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что Порошенко направил Столтенбергу письмо с просьбой предоставить его стране план действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

«Мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу. Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне — президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы, в частности, проведение реформ с целью приближения к НАТО и ЕС, противостояние российской агрессии», — рассказал Пристайко агентству УНИАН.

На это спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер поспешил заверить, что ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в НАТО.

Тем не менее, эксперты убеждены: Киев рассчитывает, углубляя сотрудничество с НАТО, получить статус «поставщика безопасности» альянса, что позволит ему неформально оказаться под натовским «зонтиком».

И для продвижения в этом направлении Украина не просто предоставляет альянсу территорию, но и начинает планировать военное строительство исходя из того, что станет важной частью системы сдерживания РФ.

Как выглядят перспективы интеграции Украины в Североатлантический альянс, чем Москва ответит Киеву?

— Следует признать, что Украина давно, еще при Леониде Кучме (президент Украины в 1994—2005 годах, — «СП»), выстраивала особые отношения с НАТО, — отмечает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. — В 1994 году Украина первой из стран СНГ присоединилась к проекту «Партнерство ради мира».

В 2013 году Киев подключился к операции стран блока против пиратства «Океанский щит». В 2015 году Украина разработала новую военную доктрину, где говорилось, что Киев рассматривает углубление сотрудничества с НАТО в качестве основного приоритета в области оборонной политики.

Мало того, в марте нынешнего года Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию страны, которые закрепят стремление Украины к вступлению в НАТО.

Имеется и соглашение с альянсом, по которому Украина готова в определенных ситуациях предоставлять территорию для размещения сил НАТО.

Вместе с тем, что касается нынешнего стремления Киева как можно быстрее войти в Североатлантический альянс, европейские члены НАТО будут этот процесс всячески тормозить.

Просто потому, чтобы окончательно не рассориться с Россией. Неслучайно 7 июля стало известно, что в НАТО отказались включить Украину в программу «Расширенное партнерство» (Enhanced Partnership Opportunities, EOP), по которой предполагался переход ВСУ на стандарты альянса.

Я вполне допускаю, что Киеву предоставят ПДЧ. Но одновременно условием поставят пакет «долгоиграющих» реформ и задач — европейцы будут на этом настаивать — по подготовке к членству в НАТО.

Надо понимать: в самом альянсе на сегодня есть принципиальное согласие не раздувать список стран-членов, и не спешить включать в него страны, у которых имеются проблемы с соседями.

— Может ли, тем не менее, Вашингтон пойти на размещение на Украине элементов ПРО США?

— Безусловно, американцы в этом заинтересованы. Причем, в размещении объектов ПРО не в западной части Украины, а в восточной — поближе к российской границе. И этот сценарий выглядит весьма вероятным.

Правда, американцы такой вариант будут еще тщательно просчитывать. Наверняка мы увидим неоднозначную дискуссию в Конгрессе США и военной-политической элите Америки на предмет, стоит ли размещать стратегические военные объекты на территории нестабильных стран.

Потому что завтра на той же Украине все может поменяться, и американцев попросят уйти.

Что принципиально — европейцы против таких планов Вашингтона возражать не станут, поскольку речь идет о двусторонних американо-украинских отношениях.

— НАТО предоставит Украине статус «источника безопасности»?

— Европейцы, мне кажется, на это не пойдут. Да, какие-то декларации возможны, но конкретных действий за ними не последует.

— Как будет реагировать Россия, если США решатся на размещение элементов ПРО на Украине?

— МИД РФ сделает ряд протестных заявлений, а Минобороны России нацелит на эти объекты свои ударные средства. Больше мы ничего сделать, я считаю, не сможем. Думаю, эта ситуация будет одним из предметов обсуждения на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

При этом надо иметь в виду: элементы ПРО, которые американцы размещают в Европе — скорее не противоракетные, а ударные наземные средства средней дальности.

И в случае размещения таких средств на Украине, я считаю, мы будем вынуждены вести себя сдержаннее по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам. Нам придется учитывать американский военный фактор на Украине.

Режим Порошенко в этом, конечно, крайне заинтересован.

— Мы в этой ситуации можем сыграть на опережение?

— Мы должны, я считаю, по официальным каналам предупредить: если США решатся на размещение элементов ПРО на Украине, мы пойдет на признание независимости Донецка и Луганска.

А по неофициальным каналам донести до янки, что мы такой маневр Вашингтона просто так не проглотим — установим с республиками Донбасса дипотношения, и тут же подпишем соглашения о взаимной безопасности.

После этого мы сможем на законных основаниях размещать в Донбассе свои военные объекты, и брать на себя обязательства по защите этих республик.