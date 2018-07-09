Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

17:55

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Тереза Мэй приняла ее и поблагодарила чиновника за работу.

Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел, утверждает Bloomberg.

Преемник министра будет объявлен в ближайшее время. "Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", – заявили представители Терезы Мэй.

Отставке Джонсона предшествовало заявление Мэй, сделанное в конце прошлой недели. Тогда она сказала, что уволит главу МИД – одного из главных сторонников Brexit – если тот не согласится на ее условия выхода страны из Евросоюза, предполагающие более мягкий порядок выхода страны из Евросоюза (так называемый "мягкий" Brexit), сообщает «Право.ру».

На отставку Джонсона национальная валюта Великобритании, фунт стерлинга, отреагировала снижением на 0,75% по отношению к доллару, отметили в Financial Times.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016. До этого был мэром Лондона.