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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

17:55 9.07.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Тереза Мэй приняла ее и поблагодарила чиновника за работу.

Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел, утверждает Bloomberg.

Преемник министра будет объявлен в ближайшее время. "Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", – заявили представители Терезы Мэй.

Отставке Джонсона предшествовало заявление Мэй, сделанное в конце прошлой недели. Тогда она сказала, что уволит главу МИД – одного из главных сторонников Brexit – если тот не согласится на ее условия выхода страны из Евросоюза, предполагающие более мягкий порядок выхода страны из Евросоюза (так называемый "мягкий" Brexit), сообщает «Право.ру».

На отставку Джонсона национальная валюта Великобритании, фунт стерлинга, отреагировала снижением на 0,75% по отношению к доллару, отметили в Financial Times.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016. До этого был мэром Лондона.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 23:44
Гость: хигу

выйдут все откуда можно и наступит для граждан России вечное счастье и благоденствие Пенсионерам увеличат пенсии снизят налоги и расходы ЖКК откроют в селах новые больницы и тд и тп Короче-тебе лично какой навар от всех желаемых тобой выходов
09.07.2018, 21:14
Гость: БорисЧмо!

Ну допустим. Джонсон доскакался и негодяй,А что это вам конкретно дает?Может минфин не сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт?Может на выборы мэра Москвы не будут скакать свои негодяи типа Джигурды?Может не увеличат пенсионный возраст?Может Украина вернется в страну припыленных?Это же с какими мозгами нужно существовать ,чтоб акцентировать своё внимание на странном человеке чужой страны,не афишируя всех своих негодяев?Вы инфантильный, Финишный народ,одним словом-Тупиковый!
09.07.2018, 21:07
Гость: Геоцентр

Даже такой опытный функционер не смог столько врать.
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