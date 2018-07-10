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В Таиланде спасли всех застрявших в пещере детей

14:12 10.07.2018
Фото с сайта ru.euronews.com
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В Таиланде спасатели достали из затопленной пещеры всех школьников. Последними вывели двенадцатого подростка и тренера, сообщил телеканал Spring News.

В третий финальный день операции из ущелья подняли четырех школьников и тренера команды. Взрослого сопровождающего спасатели оставили напоследок, несмотря на его сильное истощение. Все время, пока шла поисковая операция, тренер отдавал детям большую часть еды, взятой с собой в поход.

12 подростков из футбольной команды «Вепри» и их тренер в конце июня оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда из-за начавшихся ливней: вода затопила пещеру и отрезала их от входа.

Операция по поиску пропавших длилась девять дней, их обнаружили 2 июля. 8 июля началась эвакуация. За первые два дня спасательных работ из пещеры вытащили восьмерых подростков.

Темы: Таиланд, Происшествия, Происшествия в мире, Дети
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