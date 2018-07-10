«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере

21:15

Захватывающая история спасения детей в Таиланде подошла к концу

Школьников доставили в местную больницу — на их реабилитацию уйдет около недели. Мировые лидеры благодарят тайские военно-морские силы за успешно проведенную спецоперацию, а спасатели восхищаются тем, как подростки перенесли это тяжелое испытание.

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Победа тайских спасателей

Трехдневная спецоперация по спасению школьников из затопленной пещеры в Таиланде завершена. Спасатели вывели на поверхность 12 детей, их тренера, а также военного врача и троих боевых пловцов, которые находились в пещере с момента обнаружения пропавшей группы.

Операцию запустили 8 июля. За первые два дня спасатели вывели на поверхность восемь юных футболистов. Во вторник прошла финальная фаза операции — за 10 июля дайверы освободили из заточения оставшихся пятерых членов футбольной команды, а также четверых сопровождающих их людей.

Подростков на вертолетах доставили в местную больницу города Чианграй. Впереди их ждет карантин, а также многочисленные обследования. По данным министерства здравоохранения Таиланда, они находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии. «У детей нет лихорадки, но наблюдается низкая температура тела», — отметили в ведомстве.

Реабилитация проходит успешно — спасенные в первые дни дети уже могут есть обычную еду, а также самостоятельно передвигаться.

Пока что единственная проблема заключается в том, что у всех спасенных обнаружена легочная инфекция. В связи с этим их родителям разрешили лишь взглянуть на детей через стеклянную перегородку.

Объятия и поцелуи под строгим запретом до окончания карантина.

Пока мальчики были в пещере, в их адрес поступило множество интересных предложений. Так, ФИФА пригласила юных футболистов посетить завершающий матч чемпионата мира, который состоится в Москве в это воскресенье.

Однако медики, наблюдающие за спасенными мальчиками, заявили, что дети не смогут принять это заманчивое предложение, так как им нужно провести в больнице еще как минимум неделю. «Вероятнее всего, они будут смотреть матч по телевизору», — предположил глава минздрава Таиланда.

Поддержал юных тайцев и английский клуб «Манчестер Юнайтед» — он пригласил их посетить матчи команды на «Олд Траффорд» в предстоящем сезоне.

Помогали всем миром

В общей сложности в операции были задействованы около тысячи человек. Среди них более 100 дайверов, большинство которых приехали помочь властям Таиланда из-за рубежа, в частности — из Великобритании и Австралии.

Руку помощи заточенным в пещере протянул и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. На второй день спецоперации он привез к месту происшествия мини-субмарину, построенную из частей ракет Falcon и рассчитанную на одного ребенка.

Подлодка миллиардера получила название «Лесной вепрь» — она прошла успешные испытания в третьей камере пещеры.

Тем не менее, спасатели мягко намекнули Маску, что для эвакуации детей его устройство не имеет практической ценности. «Это изделие высокой сложности, высокотехнологичное, но мы не можем его использовать в этой миссии», — заявил глава спасательного штаба. Однако тайские власти выразили благодарность американскому инженеру за предоставленные технологические решения. Маск в свою очередь выразил надежду, что его подлодка сможет помочь местным специалистам в будущем.

Реакция мировых лидеров после известий о спасении детей из заточения не заставила себя ждать. Президент США Дональд Трамп поздравил тайский военно-морской флот с успешным спасением людей из «коварной пещеры». «Такой чудесный момент — всех освободили, отличная работа!», — отметил Трамп.

В своей, мягко скажем, насыщенной повестке последних дней нашла время на поздравления и британский премьер Тереза Мэй. «Рада наблюдать за успешным спасением всех, кто оказался в ловушке в пещерах Таиланда. Весь мир следил за операцией и приветствует отвагу всех, кто был причастен к ней», — написала она.

К Мэй с Трампом присоединилась и глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир. «Сегодня победили надежда, сострадание и мужество. Посылаю самые теплые пожелания скорейшего выздоровления всем храбрым мальчикам от ваших друзей в Исландии», — написала премьер в своем твиттере.

Прогулялись четыре километра вглубь пещеры

Группа из 12 членов школьной футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали в Таиланде 23 июня. В тот день после тренировки они решили посетить горный парк и спуститься там в пещеру Кхао-Луанг. Она располагается глубоко под землей, и ее длина составляет около 10 км. Чтобы попасть пещеру, нужно спуститься по лестнице на глубину около 90 метров. Туристов просят не погружаться в Кхао-Луанг глубже 800 метров, так как в ней легко потеряться.

Эта информация не смутила подростков и их тренера, и они решили пройти по подземным переходам почти четыре километра. Когда команда решила возвращаться домой, она обнаружила, что выход из Кхао-Луанг затоплен водой.

Явление характерно для Таиланда, где с мая по октябрь идет сезон муссонных дождей. Чтобы выбраться на поверхность, детям нужно было проплыть несколько километров подводного озера.

О пропаже футбольной команды правоохранителям сообщил ребенок, который в тот день по счастливой случайности решил остаться дома. Сотрудники горного парка обнаружили у входа в пещеру велосипеды и вещи юных футболистов. Самих пропавших удалось найти лишь спустя девять дней — 2 июля. Это сделали британские дайверы Джон Волантен и Ричард Стэнтон. Свое погружение в пещеру они сравнили с плаванием «в бассейне с холодным кофе». Именно этот напиток напоминает цвет дождевой воды, смешанной с грязью на стенах Кхао-Луанг.

Во время первой встречи со спасателями все подростки и их тренер были в истощенном состоянии: почти 10 дней они провели в стенах сырой пещеры. Дайверы доставили к ним питание и лекарства.

В тот день дети написали письмо своим родственникам — в нем они рассказали о своем самочувствии и мечтах о вкусной еде.

К родным своих подопечных тогда обратился и тренер футбольной команды: «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу и ваших детей простить меня за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам».

После обнаружения группы спасатели приступили к разработке сценариев по вызволению людей из заточения. Первый предусматривал использование аквалангов, второй — бурение шахт, по которым можно было поднять один за одним всех детей, и третий предполагал, что школьникам придется провести в пещере несколько месяцев, пока не сойдет дождевая вода, и они смогут покинуть подземелье тоннель самостоятельно.

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Спустя несколько дней было принято решение остановиться на первом варианте. Спасатели обучили детей основам дайвинга, дыханию в аквалангах и выводили их из пещеры в легководолазном снаряжении. На всем пути подростков сопровождали несколько боевых пловцов.

Настоящее испытание для детей

Дайвер Всеволод Коробов, принимавший участие в спасательной операции, отметил, что такие условия экстремальны даже для подготовленных ныряльщиков. «Это сильное течение, очень плохая видимость — вплоть до того, что вы не можете читать показания приборов, поднеся их к лицу», — сообщил он в разговоре с «Би-би-си».

Датский дайвер Иван Караджич, который также занимался спасением детей, восхитился тем, как школьники перенесли это испытание. «Они были вынуждены делать то, что не делал ни один ребенок. Для детей в любом случае ненормально заниматься пещерным дайвингом в 11 лет.

Они ныряют в чрезвычайно опасную среду с нулевой видимостью. Единственный свет — это фонарь, который вы сами проносите под воду. Мы очень боялись паники с их стороны.

Я до сих пор не могу поверить, насколько круты эти маленькие дети. Они невероятно сильные», — заявил он «Би-би-си».

Во время подготовки эвакуации не обошлось без трагедии. 6 июля в пещере погиб один из дайверов-добровольцев. Он доставлял в дальние камеры пещеры баллоны с воздухом и умер от нехватки кислорода на обратном пути к выходу.

Автор: Яков Лысенко