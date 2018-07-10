Лондонская удавка. Дочь Березовского заявила, что ее отец был убит

В интервью украинскому изданию «Гордон» дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отец – не покончил жизнь самоубийством, а его убили

«Мне лично кажется, – сообщила она, – вначале папа был отравлен, причем его могли травить так, чтобы всем казалось – он в депрессии, а в итоге убить так, чтобы все вокруг поверили в самоубийство.



Фото с сайта wikimedia.org

Причем произошло это в субботу, а в понедельник папа должен был надолго улетать в Израиль. Там его ждал друг, и папа собирался хорошо отдохнуть… Он очень любил Израиль и был очень позитивно на эту поездку настроен. Впервые не планировал, когда вернется, собирался достаточно долго там пробыть.

Если рассматривать версию убийства, то я рассуждаю так: если бы я хотела этого человека убить, то понимала бы, что для убийства этот день – идеальный. Прислуги нет в доме только в выходные – в субботу и в воскресенье, а в понедельник папа надолго уезжает, неизвестно, когда вернется…»

Елизавета также поведала о странном поведении охранника отца Ави, который был профессионалом из израильской разведки «Моссад». В тот день по непонятным причинам телохранитель поехал пить кофе в город, оставив Березовского одного и не поставив дом на охрану, не включив видеокамеры.

Когда же он вернулся в дом и понял, что Березовский заперся в ванной и не отвечает, то охранник вместо того чтобы выбить дверь, побежал вызывать скорую помощь и звонить помощнику Березовского.

Поняв после смерти отца, что полиция ничего толком не сообщает, Елизавета обратилась частным порядком к живущему в Германии знаменитому судмедэксперту, профессору Бернду Бринкману.

Тот в свое время занимался другой таинственной историей – смертью в Лондоне итальянского банкира Гвидо Кальви, и передала ему копии имевшихся у нее документов.

Изучив их, профессор позвонил ей и заявил: «Здесь же вообще нет ничего, говорящего о том, что это самоубийство. Срочно приезжай!»

«Я приехала во второй раз, – продолжала дочь Березовского, – и он мне разложил по полочкам, чем отличается убийство от самоубийства. Здесь уже пригодилось мое медицинское образование. Там очень много различий: по характеру странгуляционной борозды, по реакции различных органов и тканей, множество других показателей…

И в этот момент я понимаю, что обладаю какой-то страшной тайной, ведь если хотят представить случившееся с папой как самоубийство, а я одна вместе с профессором знаю, что это убийство, то моя жизнь в опасности…», – заявила Елизавета Березовская.

Об обстоятельствах таинственной смерти беглого олигарха в Лондоне уже много писали. Покинув Россию, в Англии после ряда судебных процессов он разорился, его объявили банкротом. Березовский впал в депрессию и хотел вернуться в Россию, но там он был заочно приговорен к 12 годам заключения за финансовые махинации.

Березовский дважды писал Путину, просил его о помиловании. По некоторым данным, беглец все-таки сам собирался вернуться на родину.

Разумеется, его возвращения могли опасаться те, кто, в частности, устроил в Лондоне провокацию с отравлением полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, в чем бездоказательно обвинили Россию. Березовский знал также немало и о других происках недругов России, а потому они смертельно боялись его возвращения.

Любопытно, что «самоубийство» Березовского сильно напоминает таинственную смерть в Лондоне итальянского банкира Роберто Кальви – персонажа совсем иной истории, который тоже был найден повешенным.

Там тоже эту смерть объявили поначалу «самоубийством», однако пятнадцать лет спустя выяснилось, что банкир был убит и расследованием этого преступления занимался как раз тот самый профессор Бринкман, который сообщил дочери Березовского о подлинной причине смерти ее отца.

Напомним, кстати, что Кальви, глава крупнейшего в Италии частного банка «Амброзиано», как и Березовский, был международным авантюристом, замешанным в громком скандале с тайной масонской ложей «П-2», до самого основания потрясшем Италию в начале 1980-х годов.

Выяснилось, что эта тайная ложа – группа заговорщиков, которая готовила на Апеннинах государственный переворот. В ложу входили многие известные политики, члены парламента, промышленники, руководители спецслужб, высокопоставленные военные и даже члены правительства.

Из-за этого скандала был вынужден уйти в отставку весь тогдашний итальянский кабинет министров. После этого появились свидетельства, что к организации заговора было причастно ЦРУ.

Когда начались аресты членов ложи «П-2», Кальви бежал в Лондон, где потом был найден повешенным под мостом «Блэкфрайерс» («Черные монахи»).

Официально его смерть объявили самоубийством и только много лет спустя, когда страсти уже улеглись, его тело эксгумировали, и было официально установлено, что банкир на самом деле был убит.

Обо всей этой истории знаменитый итальянский режиссер Джузеппе Феррара снял потом фильм под названием «Банкиры господа бога». Феррара был одним из первых, кто обратил внимание, что название лондонского моста в переводе означает «черные монахи» и что точно так же называется одна из английских масонских лож.

Не менее любопытно, что другой фигурант этого скандала – глава ложи «П-2» Личо Джелли тоже умер не своей смертью. В одиночной камере итальянской тюрьмы особо строгого режима ему подали чашку кофе с цианистым калием…

Но если снова вернуться в Лондон к таинственной смерти Березовского, то следует вспомнить целую череду других странных смертей в Англии, так или иначе связанных с ним людей.

Недавно там внезапно ушёл из жизни неразлучный друг Березовского – Бадри Патаркацишвили. Предприниматель скончался от сердечного приступа. Затем погибли торговцы недвижимостью миллионеры Пол Касл и Робби Кертис и музыкальный менеджер Джонни Эличаофф, которые часто ужинали с Березовским.

По слухам, друзья вели дела с русской мафией. Касл на станции метро Бонд-стрит прыгнул под прибывающий поезд. Кертис через два года точно также будто бы бросился под поезд, в этот раз на станции Кингсбери. В 2014 году спрыгнул с крыши торгового центра и разбился насмерть Эличаофф.

В ноябре 2012 года вышел на ежедневную пробежку недалеко от своего дома в графстве Суррей Александр Перепеличный, главный информатор швейцарского фонда Hermitage Capital международного авантюриста Вильяма Браудера.

Экспертиза поначалу не выявила ничего подозрительного и признала – смерть произошла из-за остановки сердца. Однако спустя три года, по запросу страховой компании, в которой Перепеличный застраховал жизнь, пришлось провести повторное тестирование. При вскрытии патологоанатомы обнаружили в его желудке остатки ядовитого растения гельземий.

Связанный с Березовским Скот Янг, предприниматель из Данди (Шотландия), отмывавший его деньги, был найден нанизанным на прутья металлической ограды под окнами своего дома в декабре 2014 года.

Скотланд Ярд также сразу же определил самоубийство – якобы Янг выпрыгнул из окна. Однако дочери Янга, прибывшие на место происшествия, обнаружили царапины от ногтей на подоконнике, кроме того, окно нельзя было открыть полностью, а лишь на небольшой зазор.

По всей видимости, полиция не проводила экспертизу и вообще не осматривала место смерти.

Стивен Мосс, который работал на Патаркацишвили и Березовского, внезапно погиб от сердечного приступа в возрасте 46 лет. Стивен Кертис, юрист, который помогал вывести деньги Березовского из России, погиб в 2004 году, когда его частный вертолет разбился. Пассажир и пилот сгорели.

О загадочной смерти связанного с Березовским бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием, много писали. Но через месяц после Литвиненко погиб другой беглый россиянин из круга Березовского – Юрий Голубев, основатель нефтяной компании ЮКОС.

Одной из причин смерти считают сердечный приступ. Через год журналист, который расследовал дело Литвиненко и снимал документальный фильм про него – Дэниел Макгрори, за пять дней до презентации фильма скончался от кровоизлияния в мозг…

И вот теперь и дочь Березовского привела веские свидетельства того, что беглый олигарх на самом деле не повесился, а был убит. Впрочем, ранее об убийстве Березовского уже заявлял бывший начальник безопасности олигарха Сергей Соколов. Как сообщила английская газета «Дейли Мейл», он считает, что к смерти Бориса Березовского причастны ЦРУ и английская спецслужба MI-6.

По его словам, бизнесмен собирался передать Владимиру Путину информацию о готовящемся в России перевороте. Эти сведения представляли угрозу для западных спецслужб, поэтому они поспешили избавиться от Березовского.

Таким образом, если вспомнить еще и о недавней провокации со Скрипалями, то именно Англия становится местом, где одного за другим убирают тех, кто или «слишком много знал» о махинациях беглых мошенников из России, или мог раскрыть опасные для западных спецслужб тайны, связанные с провокациями против нашей страны.