В Саудовской Аравии женщинам разрешили быть нотариусами

11:27

Министерство юстиции Саудовской Аравии выдало лицензии на оказание услуг нотариуса 12 женщинам. Как отмечает AFP, это первый такой случай в истории страны.

Одна из женщин, получивших разрешение на работу, в беседе с Saudi Gazette отметила, что готова показать способность к «упорному труду» и продемонстрировать вовлеченность в работу. Она заметила, что надеется на большее количество женщин в этой профессии.

В настоящее время в стране работают свыше 13 тысяч частных специалистов подобного плана. В Минюсте намерены выдавать нотариусам лицензии и изучать качество услуг, которые они предоставляют.

В последнее время власти Саудовской Аравии, где права женщин крайне ограничены, сняли целый ряд запретов на занятия женщинами различной деятельностью. Так, в январе женщинам впервые разрешили ходить на футбол, а в июне был снят запрет на вождение ими машины, действовавший с 1950-х годов.