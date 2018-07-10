]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Саудовской Аравии женщинам разрешили быть нотариусами

11:27 10.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Министерство юстиции Саудовской Аравии выдало лицензии на оказание услуг нотариуса 12 женщинам. Как отмечает AFP, это первый такой случай в истории страны.

Одна из женщин, получивших разрешение на работу, в беседе с Saudi Gazette отметила, что готова показать способность к «упорному труду» и продемонстрировать вовлеченность в работу. Она заметила, что надеется на большее количество женщин в этой профессии.

В настоящее время в стране работают свыше 13 тысяч частных специалистов подобного плана. В Минюсте намерены выдавать нотариусам лицензии и изучать качество услуг, которые они предоставляют.

В последнее время власти Саудовской Аравии, где права женщин крайне ограничены, сняли целый ряд запретов на занятия женщинами различной деятельностью. Так, в январе женщинам впервые разрешили ходить на футбол, а в июне был снят запрет на вождение ими машины, действовавший с 1950-х годов. 

Темы: Саудовская Аравия, Законотворческая деятельность в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.07.2018, 12:44
Гость: Ну теперь

Все!
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.