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Генсек НАТО пообещал сделать Грузию членом альянса

11:33 12.07.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, что его страна станет членом альянса. Об этом генсек заявил на пресс‐конференции саммита НАТО в Брюсселе, передает агентство Nova.

«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — сказал Столтенберг.

Генсек также поблагодарил Грузию за участие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, подчеркнув, что НАТО высоко ценит жертвы грузинского народа в борьбе за единую безопасность альянса. Кроме того, Столтенберг приветствовал готовность Грузии начать тратить 2% ВВП на оборону.

Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, чтобы «готовить ее к будущему членству». Однако генсек затруднился назвать конкретный срок принятия страны в альянс.

«Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет», — пояснил генеральный секретарь.

Ранее НАТО официально пригласил в альянс Македонию. По словам Столтенберга, переговоры со страной начнутся, как только власти Македонии окончательно решат вопрос о названии государства с Грецией.

Темы: Грузия, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 16:59
Гость: Товарищ Сухов

Ещё как нагнём!
А потом через трубу будем брать. Через шайтан-трубу!
12.07.2018, 16:35
Гость: вообще-то он сказал так:

Генсек НАТО -
"Мы согласились работать вместе с Грузией для подготовки Грузии к членству в НАТО.
Мы подтверждаем ранее принятое решение предоставить Украине статус страны-аспиранта на вступление в НАТО..."
12.07.2018, 16:27
Гость: о?

ОБЕЩАТЬ НЕ СДЕЛАТЬ! Видимо ПИСАТЕЛЬ не совсем понимает, КАКОЙ ДОГОВОР БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН СССР-НАТО. А ДОГОВОР ТАКОВ: СССР ВЫВОДИТ ВОЙСКА ИЗ ВСЕХ РЕСПУБЛИК И СОЦ. СТРАН, А НАТО И США ВЫВОДЯТ ИЗ Германии и Италии И НЕ ВВОДЯТ В РЕСПУБЛИКИ И СОЦ.СТРАНЫ! КАК ТОЛЬКО США и НАТО ВВОДЯТ ВОЙСКА В РЕСПУБЛИКИ И СОУ. СТРАНЫ, РОССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВВЕСТИ ВОЙСКА В ЭТИ РЕСПУБЛИКИ И В ЭТИ СТРАНЫ! Обсуждать ЭТО- СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ!
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