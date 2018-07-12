Генсек НАТО пообещал сделать Грузию членом альянса

11:33

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, что его страна станет членом альянса. Об этом генсек заявил на пресс‐конференции саммита НАТО в Брюсселе, передает агентство Nova.

«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — сказал Столтенберг.

Генсек также поблагодарил Грузию за участие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, подчеркнув, что НАТО высоко ценит жертвы грузинского народа в борьбе за единую безопасность альянса. Кроме того, Столтенберг приветствовал готовность Грузии начать тратить 2% ВВП на оборону.

Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, чтобы «готовить ее к будущему членству». Однако генсек затруднился назвать конкретный срок принятия страны в альянс.

«Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет», — пояснил генеральный секретарь.

Ранее НАТО официально пригласил в альянс Македонию. По словам Столтенберга, переговоры со страной начнутся, как только власти Македонии окончательно решат вопрос о названии государства с Грецией.