Генсек НАТО пообещал сделать Грузию членом альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, что его страна станет членом альянса. Об этом генсек заявил на пресс‐конференции саммита НАТО в Брюсселе, передает агентство Nova.
«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — сказал Столтенберг.
Генсек также поблагодарил Грузию за участие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, подчеркнув, что НАТО высоко ценит жертвы грузинского народа в борьбе за единую безопасность альянса. Кроме того, Столтенберг приветствовал готовность Грузии начать тратить 2% ВВП на оборону.
Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, чтобы «готовить ее к будущему членству». Однако генсек затруднился назвать конкретный срок принятия страны в альянс.
«Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет», — пояснил генеральный секретарь.
Ранее НАТО официально пригласил в альянс Македонию. По словам Столтенберга, переговоры со страной начнутся, как только власти Македонии окончательно решат вопрос о названии государства с Грецией.