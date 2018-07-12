Литва опозорилась накануне саммита НАТО

Накануне главного для Литвы внешнеполитического мероприятия раскрылась неприятная информация о расходах на оборону



Фото с сайта nato.int

Пока президент США Дональд Трамп отчитывает европейских лидеров за отказ отдавать 2% ВВП на нужды обороны, президент Литвы Даля Грибаускайте напряженно ждет своего часа.

Ведь накануне главного для нее внешнеполитического мероприятия — саммита Североатлантического альянса — раскрылась неприятная информация. Эксперты НАТО опубликовали данные, согласно которым заявленные литовским руководством оборонные расходы (те самые 2% ВВП) не соответствуют действительности.

Вдвойне неприятно то, что в последнее время сама глава государства публично ставила Литву в пример другим европейским странам как образец выполнения трансатлантических обязательств, позволяя себе критиковать таких европейских грандов, как Германия и Франция.

Выходит, что г-жа Грибаускайте либо цинично врала американскому президенту, либо уже не контролирует в связи с предстоящим уходом с политической сцены внутренние процессы в стране.

Эксперты НАТО в своем макроэкономическом анализе ситуации в Литве пришли к выводу, что текущие оборонные расходы на Альянс не дотягивают до требуемых 2%. По факту они составляют 1,96% ВВП.

Официальные лица Литовской республики поспешили сгладить неприятный эффект разными оправданиями и обещаниями.

Так, советник премьера Арнольдас Пикжирнис, комментируя экспертную оценку, обосновал это «слишком большим ростом ВВП, из-за которого нынешнее финансирование формально меньше 2%». При этом чиновник пообещал изыскать дополнительные средства на оборону в этом году.

Исходя из текущих прогнозных данных по ВВП, на это потребуется еще около 18 млн евро.

Сама же президент Литвы накануне саммита НАТО заявила в интервью государственной телерадиовещательной компании LRT, что отчасти поддерживает требования Дональда Трампа по вопросу финансирования обороны союзниками в Европе.

Это — камень, брошенный в огород Германии, Франции и других государств, которые не готовы переводить миллионы на военные нужды.

Как подчеркнула Грибаускайте, необходимость оборонных выплат на определенном НАТО уровне в размере 2% ВВП обусловлена рядом объективных вызовов, «начиная с терроризма и заканчивая Северной Кореей, действиями России».

То ли глава государства не была своевременно проинформирована своими помощниками о нелицеприятном натовском исследовании, то ли она решила сделать вид, что ничего не происходит, но очевидно, что ее нравоучение пришлось совсем некстати.

На месте Грибаускайте следует не высовываться, комментируя каждую ремарку Трампа в стиле «мы же говорили, предупреждали», а сидеть тихо и молить Бога, чтобы американская пресса не вспомнила о бахвальстве в Белом доме в рамках недавно состоявшегося прибалтийского саммита тысячелетия.

Хотя что вспоминать — пресса и так поставила клинический диагноз литовскому лидеру, высмеяв ее вассальное подобострастие в комической передаче Saturday Night Live.

Тогда, в начале апреля, Грибаускайте в назидание другим странам гордо ставила в пример Литву как одного из рекордсменов по оборонным отчислениям в НАТО, говоря от лица всех Прибалтийских государств о региональных вызовах и угрозах.

Похоже, г-жа президент так и не поняла, кем на самом деле является американский коллега. И, может быть, зря она затеяла общение с Трампом в шутливой манере, мол, нам, прибалтам, нужно именно такое лидерство, которое чем непредсказуемее, тем лучше, а вы как раз это собой олицетворяете.

Грибаускайте тогда заметила, что лидерские качества Трампа оказывают на страны Балтии давление и подталкивают в нужном направлении.

Выходит, что все последнее время президент Литвы вводила в заблуждение не только руководство Альянса, но и самого Дональда Трампа, для которого одна из главных задач — выбивание денег из натовских союзников.

Первый день саммита НАТО наглядно продемонстрировал, что именно финансирование является основной темой для президента США.

Публичной порке подвергся генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, который «не может навести порядок в собственном дворе и привести в соответствие с требованиями оборонные расходы стран — членов НАТО».

Такой расклад, судя по оторопи присутствовавших госсекретаря США Майкла Помпео, министра обороны Джеймса Мэттиса и старших советников президента, стал для них полной неожиданностью.

Затем прессу удалили и разбор полетов продолжился за закрытыми дверьми. Можно только представить, учитывая бесцеремонную железную бизнес-хватку Трампа, а также его высказывания в Twitter накануне саммита, что там творилось.

Это было примерно так: либо платите за безопасность, либо Америка выходит из НАТО и живите, как хотите. Соединенные Штаты более не будут платить 4% от ВВП, так как это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам.

На этом фоне прибалтийским лидерам придется срочно на ходу перекраивать свою антироссийскую повестку. Ведь предыдущий опыт встречи с американским лидером в Белом доме их так ничему и не научил.

Тогда Трамп четко расставил приоритеты: взносы в НАТО, торговая война с Китаем, мексиканские мигранты. Американский президент не оправдал ожиданий Грибаускайте, ей пришлось срочно подстраиваться под заданную им тональность.

Сегодня, спустя квартал, Трамп потребовал от европейцев отчитаться о проделанной домашней работе. Затем предсказуемо последовал показательный разнос.

Прибалтам в данной ситуации лезть со своими набившими оскомину тезисами о «неизбежной российской военной агрессии» для решения собственных вопросов было бы просто опрометчиво.

Руководству Литвы, Латвии и Эстонии нужно усвоить простую вещь — сегодня повестка Альянса формируется не в брюссельской штаб-квартире Североатлантической организации, а президентом США.

И все их продвигаемые хотелки под предлогом «российской угрозы», такие как комплексы «Патриот» и постоянная дислокация в регионе американских войск и тяжелой техники, не что иное, как фантазии. Никто с Прибалтикой всерьез это не обсуждает.

А вот за неисполнение воли хозяина можно сильно получить по шапке. Та назойливость, с которой Литва пытается лоббировать за счет американских налогоплательщиков свои местечковые интересы, в том числе подключая лоббистов в виде американских сенаторов с литовскими корнями, в конце концов может вернуться к ней бумерангом.

А Грибаускайте рискует вообще остаться за бортом международной политики, утратив кредит американского доверия. И уж тем более она не нужна Европе, где литовского президента воспринимают как американскую креатуру и хорошо помнят председательство в ЕС, итогом которого стали провальный саммит восточного партнерства в Вильнюсе в 2013 году и последующее разжигание Литвой вооруженного конфликта на восточном рубеже Евросоюза.