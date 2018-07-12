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Назарбаев будет пожизненно возглавлять совбез Казахстана

06:49 12.07.2018
Нурсултан Назарбаев Фото с сайта wikipedia.org
Нурсултан Назарбаев Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять совет безопасности страны, полномочия которого теперь значительно расширены, Как пишет РИА Новости, соответствующий закон опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и уже вступил в силу.

"Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — говорится в законе.

Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом. Конституционный совет признал закон соответствующим конституции.

В феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял, что законодательное закрепление пожизненного права Назарбаева возглавлять совбез вытекает из проведенной конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.

Кроме этого, закон наделяет совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

"Решения совета безопасности и председателя совета безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами республики Казахстан", — гласит закон.

Темы: Казахстан, Законотворческая деятельность в мире, Законы и обычаи разных стран мира
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 12:29
Гость: Чего разорались?

Товарищ Назарбаев- настоящий коммунист-сталинец, член Политбюро ЦК КПСС. Товарищ Сталин тоже руководил СССР до последнего вздоха.
12.07.2018, 10:26
Гость: Достали

эти властолюбивые царьки.
12.07.2018, 10:14
Гость: Россиян

ждет тоже самое.
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