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Johnson&Johnson оштрафовали на рекордную сумму за асбест в детской присыпке

09:00 13.07.2018
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Суд присяжных в штате Миссури вынес свой вердикт по делу о присутствии асбеста в детской присыпке компании Johnson & Johnson (J&J). Корпорацию обязали выплатить 22 женщинам около 4,7 миллиарда долларов, передает Bloomberg.

Из этой суммы 550 миллионов долларов — это компенсация материального ущерба, а свыше четырех миллиардов — морального вреда. Такой вердикт по объему штрафа стал шестым за всю историю США.

После того, как было объявлено решение суда, многие истцы бросились обнимать присяжных. «Да хранит вас Бог», — говорили они со слезами на глазах. Отмечается, что вердикт был принят единогласно.

Представители J& J, в свою очередь, заявили, что решение суда не справедливо, поскольку продукция компании не приводит к раку. Юристы корпорации уже заявили, что намерены подать апелляцию.

Johnson & Johnson обвиняют в мошенничестве и сокрытии сведений о том, что часть продукции может нанести непоправимый вред здоровью. Некоторые истцы заявляют, что гигиенические товары компании содержали асбестовую пыль, которая считается сильным канцерогеном и может привести к раку яичников. Всего против корпорации в США подано несколько тысяч исков.

Темы: Бизнес и предпринимательство в мире, Здоровье, Дети
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2018, 15:19
Гость: Кот Мурр

А как с "компенсациями вреда" обстоят дела в Духоскрепной?Ни как?
Кремлеботам и дальше талдычить - "Как страшно жить на Западе".
13.07.2018, 09:32
Гость: Пришло в голову

"Путин энд Путин".
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