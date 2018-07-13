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США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы

20:53 13.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Большое жюри предъявило заочные обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб, их подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии. Об этом объявил на брифинге первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн.

Это обвинения сделаны в рамках расследования в отношении России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование связано с предполагаемым иностранным вмешательством в ход президентских выборов в США. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

По словам Розенстайна, речь идет о 12 сотрудниках главного управления генштаба Вооруженных сил России, которых обвиняют в краже имен и паролей волонтеров предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а также данных главы ее предвыборного штаба Джона Подесты, пишет РБК.

Утверждается, что сотрудники спецслужбы, которая ранее называлась ГРУ, также взломали компьютерную сеть национального комитета Демократической партии. По словам Розенстайна, хакерские действия начались примерно в марте 2016 года.

В обвинительном заключении говорится о заговоре, цель которого — совершение преступления против США, а также о краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и заговоре с целью отмывания денег.

Розенстайн сообщил, что два отдельных российских подразделения разведслужб России украли электронные письма и информацию у демократов, а затем опубликовали их. По данным Минюста, для публикации обвиняемые зарегистрировали домен DCLeaks.com и обнародовали украденные данные, используя, в том числе, такие аккаунты как DCLeaks и Guccifer 2.0, при этом называли себя «американскими хактивистами» (American hacktivists). Первый замминистра ​также отметил, что нет никакой информации об участии в этих действиях кого-либо из американских граждан.

Темы: Выборы в мире, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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14.07.2018, 08:44
Гость: ВСПОМНИЛОСЬ

Мюллер , Мюллер, Мюллер? МЮЛЛЕР ! Знакомая фамилия, плохо кончил.
14.07.2018, 08:28
Гость: АГД

пиндосы на переворот в окраине потратили несколько миллиардов баксов по словам нуланд, в России их шпионы правили от горбачева и ельцина с чубайсом. Пеевороты они делали и в Чили (пиночет) и во многих других странах.
14.07.2018, 07:21
Гость: Психиатр

Клинические идиоты. В дела РФ со стороны америки вмешивается 12 спецслужб, да что там - все "кандидаты в президенты", кроме одного, кстати что не факт, тоже их люди. И что теперь? Если встать на уровень идиотизма американцев, то только ядерный распад и остекление поверхности северной америки. Отбить им руки, чтобы к чужому не тянулись.
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