Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри

Трамп показал полную управляемость блоком НАТО и свое полное пренебрежение мнением остальных вроде союзников



Стоп-кадр из видео в YouTube

Итак, саммит НАТО окончен. В принципе, этот саммит прошел именно так, как мы и предсказывали. Ничего такого, что могло бы шокировать, не произошло. Хозяин показал место своим холопам. Проще говоря, Трамп напугал Европу. Напугал так, что до окончания встречи с Путиным Европа будет шипеть в углу и делать то, что сказал Трамп.

Зачем? Ответ тоже очевиден. Американский президент показал Путину свои козыри в предстоящей игре. Точнее, показал один козырь. Полную управляемость блоком НАТО и свое полное пренебрежение мнением остальных вроде союзников. Остальные козыри были только обозначены пунктиром.

Если говорить честно, мне совершенно непонятны широкомасштабные обсуждения того, что произошло. Кто-то ещё не понял, что это было? Пользуясь тем, что наши читатели в большинстве своем как-то связаны с армией и обороной вообще, можно назвать это обычным налетом. По типу авиационного против племени умба-юмба.

Налетел, пошумел, даже куда-то стрельнул пару раз. Причем налетел, зная, что каменный топор до его вертолета точно не добросят. И дротики не причинят никакого вреда. Все в американском стиле.

О чем были основные разговоры? Не об отношениях с Россией, не об Украине, не о Сирии. Вообще, главный посыл Трампа не изменился. "Дэньги, дэньги давай", как требовали Ося и Киса за свой танец в известном сатирическом произведении.

Здесь и сейчас Европа должна дать 2% ВВП на нужды НАТО. А потом вообще 4%! И что? Немцы или французы кинутся выполнять это требование? Ну не смешите. Правительства этих стран имеют кучу обязательств перед собственным народом. Обязательств, которые необходимо выполнять.

Какая альтернатива для Меркель или Макрона? В принципе, для всех руководителей европейских государств? Выполнить требования Трампа — проиграть очередные выборы и исчезнуть с политической сцены. Не выполнить требования — получить очередную истерику из США.

А ведь главное совсем не в процентах ВВП. Главное — те 20% бюджета НАТО, которые заложены на закупку американского вооружения. Это же очевидно. Трампу необходимо создать устойчивый и достаточно большой рынок вооружения в Европе.

Это позволит решить экономические проблемы прежде всего в США. Новые рабочие места, расширение предприятий ВПК, средства на разработку новых систем вооружения.

И второй вопрос из этой же области. Политика США по отношению к некоторым "борцам за свободу", "повстанцам". "партизанам" не изменилась. Поддерживать эти движения американцы будут. А чем? Откуда взять оружие?

Склады, которые остались в Европе со времен СССР, во многом опустели. Но ведь есть оружие, которое состоит на вооружении европейских армий. Европа покупает американское оружие и практически ничего не тратит на утилизацию старого советского. Просто передает его США. А дальше это вооружение всплывает уже у различных "борцов".

Следующим вопросом из «пунктирных» козырей стал вопрос о «Северном потоке 2». Множество разговоров, множество комментариев… А смысл?

Американцы при всем желании не смогут удовлетворить европейский рынок газа даже на 50%. Строить газовозы и терминалы для СПГ тоже накладно. Те, что построены, в случае даже максимальных объемов поставок газа из США вполне способны все это переработать.

Сказки о заботе о братьях наших меньших из сопредельного с Россией государства давайте тоже оставим в стороне. Каждый ишак носит свои уши. Трамп, соответственно, американские, а не украинские. И немцам немецкие уши более интересны.

Уклончивые ответы американского президента ясно показали, что он понимает неизбежность СП-2. Европейцы, может, и хотели бы сохранить украинскую ГТС в неизменном виде, но страшно. Все помнят 2009 год. Помнят и понимают, что от Киева можно сегодня ожидать чего угодно.

Потому-то и связано это строительство не столько с выгодой от уменьшения количества стран-транзитёров, сколько с той самой пресловутой энергетической безопасностью. Вообще, мне кажется, США в настоящее время не претендуют на газовые рынки всей Европы. Достаточно восточно-европейских стран.

Украина сегодня для США стала, как я писал ранее, достаточно большой головной болью. От этого режима устали все. Да и особой пользы от Киева ни для Европы, ни для США нет. Россия не увязла в противостоянии с этим недогосударством. Россия активно ведет себя на внешнеполитической арене.

Показательно, как американский президент красиво ушел от прямого вопроса по Крыму. Получается, что решение в США и Европе уже принято. И опять из хорошо забытого старого. Де-факто Крым российский, а де-юре будет непризнанной территорией. Это уже было! Ровно так в составе СССР находились прибалтийские республики.

Итак, какие предложения будут высказаны на встрече в Хельсинки? Мне кажется, основным станет вопрос Ирана. США не могут позволить этому государству дальнейшее усиление. Сильный Иран станет действительно серьезной проблемой для всех участников ближневосточной игры.

В этом заинтересованы США, Турция, Израиль и даже мы, хотя и в меньшей степени. Появление у Ирана атомного оружия положит конец не только господству США в регионе, но и амбициям Израиля и Турции. Да и ситуацию в Сирии усложнит.

Короче говоря, Трамп выйдет с предложением о недопущении возрождения в Иране работ по созданию ЯО. Это возможно только при посредничестве и гарантиях со стороны России. Да и то достаточно условно.

Действия президента США подорвали веру иранцев в международные обязательства. А Восток — дело тонкое. Теперь политическая элита Ирана прекрасно понимает, что разговоры разговорами, а дубинка за дверью стоять должна. КНДР это продемонстрировала прекрасно.

Второй животрепещущий момент — отношения России и Китая. США открыто бросили вызов КНР и, во многом неожиданно для Вашингтона, китайцы этот вызов приняли. Сегодня, по разным оценкам, противостояние США и КНР оценивается в $70-100 млрд. убытков для обеих стран.

При этом Китай переориентирует свои финансовые и торговые потоки на Россию и ЕС. А американцы параллельно с торговой войной с Китаем ведут ещё одну. Как раз с ЕС. И опять европейский бизнес с интересом смотрит на российский рынок. Есть товары, значит, их надо где-то реализовать…

Отбросив всю шелуху, получаем вторую задачу Трампа. Попробовать испортить отношения Пекина и Москвы.

Что же ответит Путин? Увы, обе проблемы Вашингтона нам не особенно интересны. Тем более, что веры американскому лидеру нет не только в Москве, но и в любой столице мира. "Моё слово крепче гороха! Сам дал, сам взял назад".

Да и топорно подготовлены "тылы". Все эти 30-30-30-30. Эскадрильи, батальоны, корабли… Новые командные пункты НАТО в Германии и США… Угроза принять в НАТО Грузию… Да ещё и "прямо завтра"…

Мы должны испугаться? Нет, мы посмеемся. И ответим. Интересно, где будут расположены эти батальоны? Откуда налетят стаи истребителей и штурмовиков? И где те аэродромы, на которых все это "присядет"?

А вот то, что миролюбивая риторика Трампа подкреплена увеличением военных расходов, мы видим. И изменения в концепции применения ядерного оружия видим.

В целом же, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина, нужно следовать старой восточной мудрости. Собака лает, ветер дует, а караван идет!

Трамп действительно считает себя мировым лидером, даже гением. И в этом качестве, опять же по его собственному заявлению на пресс-конференции, пробует разговаривать с лидерами других стран. Из практики его президентства прекрасно видно, что все амбиции быстро проходят после первого же щелчка по носу. Ким Чен Ын это показал всему миру.

А вообще, нас ждут интересные события. На американском телевидении собственного президента назвали чайкой. Налетел, нагадил, улетел. Мне кажется, наверное, восприятие у нас с американцами несколько разное, Трамп напоминает другую птицу.

Некоторые читатели подвергались нападению бройлеров. Этакий боец с крепкими шпорами. Да первого пинка…