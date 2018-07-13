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Финляндия ужесточит пограничный контроль на время встречи Путина и Трампа

12:52 13.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Финляндия временно усилит пограничный контроль на своих границах, пишет РИА Новости.

По данным агентства, усиление контроля связано с проведением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Отмечается, что внутренний пограничный контроль будет работать с 13 по 17 июля. Как отметили в финском правительстве, цель данных мер — контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами, выезжающими в Финляндию или выезжающими из страны, а также идентификация лиц, которые могут представлять угрозу.

Особое внимание будет уделено аэропорту Зельсинки Вантаа и портам Хельсинки и Турку. Все пассажиры должны быть готовы к пограничному контролю и мониторингу иммиграции на внутренних границах.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля. Лидеры России и США планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Темы: Дональд Трамп, Финляндия, Хельсинки, Отношения России и США, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.07.2018, 19:24
Гость: Он не солнцеликий

Он просто рыжий.
13.07.2018, 18:16
Гость: Питон

Финские власти усилили контроль на границе с РФ еще во время футбольного чемпионата. В результате было выявлено 1500 угнанных в Европе машин, а всего в угоне 7 мил.
13.07.2018, 18:00
Гость: Нельзя

Американского президента имеют право убивать только американцы.
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