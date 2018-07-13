Финляндия ужесточит пограничный контроль на время встречи Путина и Трампа

12:52

Финляндия временно усилит пограничный контроль на своих границах, пишет РИА Новости.

По данным агентства, усиление контроля связано с проведением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Отмечается, что внутренний пограничный контроль будет работать с 13 по 17 июля. Как отметили в финском правительстве, цель данных мер — контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами, выезжающими в Финляндию или выезжающими из страны, а также идентификация лиц, которые могут представлять угрозу.

Особое внимание будет уделено аэропорту Зельсинки Вантаа и портам Хельсинки и Турку. Все пассажиры должны быть готовы к пограничному контролю и мониторингу иммиграции на внутренних границах.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля. Лидеры России и США планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.