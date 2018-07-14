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Южная Корея заявила протест из-за полета российских Ту-95МС

13:03 14.07.2018
Фото с сайта dni.ru
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Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, как утверждает южнокорейская сторона, нарушили опознавательную зону ее ПВО. 

"Вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В связи с тем, что есть риск столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь", — говорится в заявлении, которое представитель южнокорейского Минобороны передал российскому военному атташе.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов о том, что российские стратегические ракетоносцы четыре раза несанкционированно входили в зону опознавания ПВО и оставались там примерно по 20 минут, но после предупреждений покинули ее. Как утверждают южнокорейские военные, российские самолеты входят в опознавательную зону ПВО не в первый раз в этом году, но впервые это произошло четырежды за день.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, сообщило РИА Новости, что два Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана.

Все полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.

 

Темы: Россия, Южная Корея, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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14.07.2018, 18:03
Гость: полухохол

Надо привыкать,Россия же привыкла к "Посейдонам" и БЛА ,"шастающим"вдоль всего периметра границы,понятное дело "страшно",но по другому не бывает сегодня.
14.07.2018, 16:45
Гость: Русский Иван

Зона ПВО понятие техническое а не политическое. С постановкой зрк c -500 у нас зона ПВО автоматически станет 500 км, то есть вся Европа. Речь может идти о нарушении/ ненарушение воздушного пространства. Лишь это правомерно.
14.07.2018, 16:41
Гость: ABCD

Дожились, значит нужно уже просить разрешения у стран что бы летать вне их границ в нейтральных территориях?
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