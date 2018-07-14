Южная Корея заявила протест из-за полета российских Ту-95МС

13:03

Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, как утверждает южнокорейская сторона, нарушили опознавательную зону ее ПВО.

"Вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В связи с тем, что есть риск столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь", — говорится в заявлении, которое представитель южнокорейского Минобороны передал российскому военному атташе.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов о том, что российские стратегические ракетоносцы четыре раза несанкционированно входили в зону опознавания ПВО и оставались там примерно по 20 минут, но после предупреждений покинули ее. Как утверждают южнокорейские военные, российские самолеты входят в опознавательную зону ПВО не в первый раз в этом году, но впервые это произошло четырежды за день.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, сообщило РИА Новости, что два Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана.

Все полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.