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Армия Израиля заявила о новых атаках палестинских группировок

12:23 15.07.2018

Палестинские группировки в секторе Газа выпустили ракеты в направлении Израиля. Об этом представитель израильской армии заявил в воскресенье, 15 июля, в Тель-Авиве. По его словам, одну из выпущенных в ночь на воскресенье ракет перехватили системы противоракетной обороны "Железный купол".

В ответ ВВС Израиля нанесли авиаудары по ряду объектов с целью поразить боевиков исламистского движения ХАМАС. В частности, одной из целей стало здание, которое использовалось боевиками в качестве "тренировочного центра", пишет DW.

Накануне исламистское движение ХАМАС объявило о прекращении огня в секторе Газа. По словам представителя движения Фаузи Бархума, договоренность между сторонами была достигнута при посредничестве Египта. Пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказался комментировать эту информацию.

Ранее в субботу палестинские группировки в секторе Газа атаковали Израиль, задействовав 100 ракет и минометы, в результате были ранены три человека в городе Сдерот. В ответ израильская армия отреагировала самой мощной с 2014 года атакой.

Ситуация в регионе обострилась с конца марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные исламистским движением. При столкновениях протестующих с израильскими военными погибло 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля.

Темы: Израиль, Палестино-израильский конфликт
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