]]> ]]>
Главная В мире Новости

Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

14:07 15.07.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

В Финляндии крупнейшая газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президенту США Дональду Трампу и лидеру России Владимиру Путину накануне их встречи 16 июля в Хельсинки.

Авторы письма отметили, что спрогнозировать итог встречи очень сложно в связи с быстрыми изменениями, происходящими в двух странах. Так, по мнению журналистов, Россия выбрала политический курс, направленный на повышение престижа и мощи государства в ущерб демократическим ценностям и гражданским свободам.

Обеспокоенность авторов вызывают и действия США, а именно укоры и угрозы Трампа в адрес европейских стран-союзников при теплых отзывах о «диктаторах вроде лидера Северной Кореи Ким Чен Ына». На их взгляд, внешняя политика США в данный момент ориентирована на блиц-победы в ущерб интересам союзников и долгосрочной выгоде, пишет РБК.

Финские журналисты также отметили некоторые сходства между Россией и США.

«Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов», — поделились они.

Тем не менее авторы письма сомневаются, что после встречи 16 июля можно будет ожидать прорыва в отношениях России с Западом, поскольку на глобальные вопросы они «смотрят ​неподдельно разными взглядами». Но для того чтобы Запад мог как-то влиять на Россию, ему необходима долгосрочная политика США и единый фронт союзников. «В настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине», — уточнили они.

Таким образом журналисты заключили, что на встречу​ в Хельсинки «с несколькими тузами в рукаве» прибудет именно российский лидер.

Темы: Дональд Трамп, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.07.2018, 21:57
Гость: Письмо Трампу

Посмотри Дональд как ты остановишь Северный поток-2 ( а то ты все Обаму критикуешь за Крым )
15.07.2018, 20:46
Гость: а между тем

"Израиль 11 июля у Голанских высот уничтожил российский беспилотник «Форпост», который проводил разведку позиций боевиков.
Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, напоминая, что этот БПЛА является лицензионной копией израильского беспилотника Searcher."
15.07.2018, 16:35
Гость: цфыа

Финские журналисты также отметили некоторые сходства между Россией и США.

«Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов»

Читать полностью: http://www.km.ru/world/2018/07/15/vladimir-putin/827034-krupneishaya-gazeta-finlyandii-opublikovala-otkrytoe-pismo-pu

Как и наемная армия (именумая контрактной)- один из признаков олигархата.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.