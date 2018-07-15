Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

14:07

В Финляндии крупнейшая газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президенту США Дональду Трампу и лидеру России Владимиру Путину накануне их встречи 16 июля в Хельсинки.

Авторы письма отметили, что спрогнозировать итог встречи очень сложно в связи с быстрыми изменениями, происходящими в двух странах. Так, по мнению журналистов, Россия выбрала политический курс, направленный на повышение престижа и мощи государства в ущерб демократическим ценностям и гражданским свободам.

Обеспокоенность авторов вызывают и действия США, а именно укоры и угрозы Трампа в адрес европейских стран-союзников при теплых отзывах о «диктаторах вроде лидера Северной Кореи Ким Чен Ына». На их взгляд, внешняя политика США в данный момент ориентирована на блиц-победы в ущерб интересам союзников и долгосрочной выгоде, пишет РБК.

Финские журналисты также отметили некоторые сходства между Россией и США.

«Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов», — поделились они.

Тем не менее авторы письма сомневаются, что после встречи 16 июля можно будет ожидать прорыва в отношениях России с Западом, поскольку на глобальные вопросы они «смотрят ​неподдельно разными взглядами». Но для того чтобы Запад мог как-то влиять на Россию, ему необходима долгосрочная политика США и единый фронт союзников. «В настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине», — уточнили они.

Таким образом журналисты заключили, что на встречу​ в Хельсинки «с несколькими тузами в рукаве» прибудет именно российский лидер.