Из магазинов Туркмении начали изымать весь алкоголь

11:47

Власти Туркмении начали изымать всю алкогольную продукцию из магазинов в столице страны Ашхабаде и областных административных округах, соощает "Радио Азатлык".

По данным издания, борьба с продажей алкоголя в стране началась после принятия "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы".

Изъятие алкогольной продукции с прилавков магазинов началось с середины прошлой недели. По словам очевидцев, представители силовых органов изымали алкоголь без всякой документации, товар просто грузили в машины и вывозили, а владельцам магазинов велели явиться в полицейский департамент.

По мнению СМИ, борьба с алкоголем началась после того, как по стране прокатилась эпидемия отравления контрафактной продукцией. "В Туркменистане в последние несколько месяцев увеличились случаи отравления людей спиртными напитками, были случаи со смертельным исходом", - уточняет издание.

Предположительно, в страну был ввезен метиловый спирт, который использовался вместо этилового в изготовлении нелегального алкоголя.

Отмечается, что официально государственные СМИ Туркмениии о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают.