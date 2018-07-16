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Из магазинов Туркмении начали изымать весь алкоголь

11:47 16.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Туркмении начали изымать всю алкогольную продукцию из магазинов в столице страны Ашхабаде и областных административных округах, соощает "Радио Азатлык".

По данным издания, борьба с продажей алкоголя в стране началась после принятия "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы".

Изъятие алкогольной продукции с прилавков магазинов началось с середины прошлой недели. По словам очевидцев, представители силовых органов изымали алкоголь без всякой документации, товар просто грузили в машины и вывозили, а владельцам магазинов велели явиться в полицейский департамент.

По мнению СМИ, борьба с алкоголем началась после того, как по стране прокатилась эпидемия отравления контрафактной продукцией. "В Туркменистане в последние несколько месяцев увеличились случаи отравления людей спиртными напитками, были случаи со смертельным исходом", - уточняет издание.

Предположительно, в страну был ввезен метиловый спирт, который использовался вместо этилового в изготовлении нелегального алкоголя.

Отмечается, что официально государственные СМИ Туркмениии о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают.

Темы: Туркменистан, Последствия употребления алкоголя
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 16:59
Гость: ва

то же увлеклись антиалкогольной компанией, надеюсь с не такими последствиями как при горбачеве.
16.07.2018, 15:00
Гость: Видать,

на анашу переходить собрались.
16.07.2018, 14:39
Гость: Ray Bloom

Пусть закупают у меня качественный самогон.
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